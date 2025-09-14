Tájékoztató
19 perce
Sürgős: A polgármester rendkívüli közleménye darázsveszély miatt
Különleges felhívást tett közzé a polgármester a vármegye északi részén. Veszélyes darázsfészkeket találtak ugyanis a Petőfi Művelődési Központ falán. A helyzet súlyosságára tekintettel már hétfő kora reggel beavatkoznak.
Az irtási akció szeptember 15-én, hétfőn reggel 7 órakor veszi kezdetét a tűzoltóság és a polgárőrség együttműködésével. A bicskei polgármester, Bálint Istvánné közölte, a biztonság érdekében lezárják a Kossuth utcát. Kéri a lakosokat, hogy a darázsfészek irtása idején kerüljék el a területet, hogy a munkálatok gyorsan és biztonságosan befejeződhessenek.
