Sürgős: A polgármester rendkívüli közleménye darázsveszély miatt

​Az irtási akció szeptember 15-én, hétfőn reggel 7 órakor veszi kezdetét a tűzoltóság és a polgárőrség együttműködésével. A bicskei polgármester, Bálint Istvánné közölte, a biztonság érdekében lezárják a Kossuth utcát. Kéri a lakosokat, hogy a darázsfészek irtása idején kerüljék el a területet, hogy a munkálatok gyorsan és biztonságosan befejeződhessenek.

Rendkívüli felhívást tett közzé a polgármester darázsfészkek miatt.

Forrás: Bálint Istvánné/Facebook