szeptember 13., szombat

Kornél névnap

20°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség

34 perce

A zöldség, amit eddig lebecsültél – pedig a vérnyomásod legnagyobb segítője lehet

Címkék#egészségesen#vérnyomáscsökkentők#vérnyomás#cukkini

Nemcsak nyári sláger: vitaminjai, rostjai és magas víztartalma miatt egész évben érdemes fogyasztani. A cukkini fogyasztása segíthet a vérnyomás szabályozásában, támogatja az érrendszert, és mellékesen még kalóriaszegény is.

Sabjanics-Somlai Petra

Sokan csak konyhai alapanyagként gondolnak rá, pedig ez a zöldség jóval többet tud, mint elsőre hinnénk. A cukkini fogyasztása az egészségtudatos életmód egyik alapköve lehet, hiszen hatása nemcsak a kilókon, hanem a szív és a vérnyomás állapotán is meglátszik. Frissítő, könnyű, és szinte mindenki étrendjébe beilleszthető – pont ezért vált az utóbbi években egyre keresettebbé.

cukkini fogyasztása vérnyomás
A cukkini fogyasztása természetes támogatást adhat a vérnyomásnak.
Forrás: Illusztráció / pexels.com

A cukkini fogyasztása és a vérnyomás

  • Természetes vérnyomáscsökkentő – magas káliumtartalma segít ellensúlyozni a túlzott sóbevitelt.
  • Érvédelem – rostjai és antioxidánsai hozzájárulnak a koleszterinszint mérsékléséhez, ezzel védve az artériákat.
  • Hidratálás belülről – víztartalma javítja a keringést, és segíti a sejtek optimális működését.

Mellékhatás helyett mellékes előny

Bár a szívvédő hatás az első számú érv, a cukkini fogyasztása másban is hasznos: alacsony kalóriatartalma miatt diétázóknak ideális, és könnyen beilleszthető bármilyen étrendbe. A Feol.hu gasztro rovatában például desszertként is felbukkan, de a hangsúly nem az édességeken van – hanem azon, hogy szinte mindenhez passzol.

A héjban rejlik az erő

Kevesen gondolnak rá, de a zöldség héja nemcsak a komposztban hasznosulhat. A Feol írása rámutat, hogy a héj tele van értékes anyagokkal, és kreatív módon a konyhában vagy akár a kertben is felhasználható. Így nem vész kárba, hanem plusz tápanyaggal és praktikummal gazdagítja a mindennapokat.

📦 Gyors recept – Vérnyomásbarát cukkinikrém

Hozzávalók (2 adag):

  • 1 közepes cukkini
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • Só, bors ízlés szerint
  • Pár csepp citromlé

Elkészítés:

  • A cukkinit karikázd fel, kevés olajon párold puhára.
  • Add hozzá a zúzott fokhagymát, majd turmixold krémesre.
  • Ízesítsd sóval, borssal, citromlével.

👉 Kenyérre kenve vagy zöldségek mellé mártogatósként is szuper – könnyű, szívbarát és kalóriaszegény.

Gyors tények – miért jó a szívnek a cukkini fogyasztása?

  • Kálium: vérnyomásbarát
  • Rost: koleszterincsökkentő hatás
  • Antioxidáns: védi az érfalakat
  • Víz: támogatja a keringést

A cukkini fogyasztása nem pusztán divat: természetes segítség lehet a vérnyomás szabályozásában és a szív védelmében. Ha tehát egészségtudatosan szeretnél enni, ez a zöldség egyszerre könnyű, hasznos és sokoldalú választás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu