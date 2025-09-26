31 perce
Csuti lebuktatta a TV2-t: Hamarosan visszatérhet a népszerű műsor
2025-ben Fejér vármegye főszerepet kapott a televízióban. A TV2 népszerű műsora, az Újratervezés 5. évada számos sorsfordító és szívszorító történettel örvendeztette meg a nézőket, majd váratlanul, június végén nem érkezett újabb epizód. Sokan aggódtak, hogy a népszerű produkciót nem láthatják többé, ám Csuti Insagram oldalán ismét gondoskodott róla, hogy legyen miről beszélni.
Magyarország „szépfiúja", Csuti, ismét tett róla, hogy legyen miről beszélni. Az élelmesek kiszúrhatták, hogy nagy dolog van készülőben.
Forrás: MW/Archív
Az Újratervezés „szépfiúja” számára nem áll távol a házépítés és a rászoruló családok segítése. Csuti egy csupaszív, segítőkész ember, akit a nézők azonnal a szívükbe zártak. Így nem csoda, hogy alig várták a rajongók, hogy újra hírt adjon magáról.
Csuti Instagram oldala árulkodó, munkásruhában láthatjuk egy építkezésen: „Imádom ezt csinálni” idézettel jelentkezett be, megjelölve az Újratervezést, méghozzá Sárbogárdon. Ezzel kétség sem fér hozzá, hogy folytatódik a családok megsegítése. A rajongók fellélegezhetnek, hiszen a műsor nem ért véget!
Csuti, Szabó Zsófi és Stohl András eddig is sokat segítettek
A nézők ebben az évadban megismerhették a sárkeresztúri Madarász családot, ahol az édesanya már nem élhette meg azt a pillanatot, amikor az álma teljesült és szerettei egy felújított otthonba költözhettek be. De megismerkedhettek a bántalmazott, többgyermekes sárszentmihályi édesanyával, Anitával, akinek egyetlen vágya volt, hogy a romos házába végre beköltözhessen gyermekeivel: a 13 éves Dominikkal, a 9 éves Hannával és a 2 éves Beliánnal. A TV2 sztárjai – Szabó Zsófi, Lehoczky Léna, Stohl András és Csuti – azon voltak, hogy ez megvalósulhasson. Az 5. évad szívszorító történetei egy omladozó házban élő héttagú család küzdelmeinél fejeződtek be, akiknek szintén sikerült megvalósítani az álmát. Minden bizonnyal a folytatás hamarosan érkezik! Amint bővebb információk jutnak a birtokunkba, közölni fogjuk.
Az édesanya már nem élhette meg a pillanatot, de mindig ott lesz a családdal - videó
Véget ért a szegény család rémálma, ezt mi sem bírtuk sírás nélkül – videó