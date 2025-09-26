szeptember 26., péntek

Csuti lebuktatta a TV2-t: Hamarosan visszatérhet a népszerű műsor

2025-ben Fejér vármegye főszerepet kapott a televízióban. A TV2 népszerű műsora, az Újratervezés 5. évada számos sorsfordító és szívszorító történettel örvendeztette meg a nézőket, majd váratlanul, június végén nem érkezett újabb epizód. Sokan aggódtak, hogy a népszerű produkciót nem láthatják többé, ám Csuti Insagram oldalán ismét gondoskodott róla, hogy legyen miről beszélni.

Feol.hu
Csuti lebuktatta a TV2-t: Hamarosan visszatérhet a népszerű műsor

Magyarország „szépfiúja", Csuti, ismét tett róla, hogy legyen miről beszélni. Az élelmesek kiszúrhatták, hogy nagy dolog van készülőben.

Forrás: MW/Archív

​Az Újratervezés „szépfiúja” számára nem áll távol a házépítés és a rászoruló családok segítése. Csuti egy csupaszív, segítőkész ember, akit a nézők azonnal a szívükbe zártak. Így nem csoda, hogy alig várták a rajongók, hogy újra hírt adjon magáról. 

Magyarország „szépfiúja", Csuti, ismét gondoskodott róla, hogy legyen miről beszélni. Az élelmesek kiszúrhatták, hogy nagy dolog van készülőben.
A TV2 Újratervezés ismét képernyőn lehet, Csuti és Szabó Zsófi eddig is a szívét-lelkét beleadta. 
Fotó: TV2

Csuti Instagram oldala árulkodó, munkásruhában láthatjuk egy építkezésen: „Imádom ezt csinálni” idézettel jelentkezett be, megjelölve az Újratervezést, méghozzá Sárbogárdon. Ezzel kétség sem fér hozzá, hogy folytatódik a családok megsegítése. A rajongók fellélegezhetnek, hiszen a műsor nem ért véget!

Csuti, Szabó Zsófi és Stohl András eddig is sokat segítettek

​A nézők ebben az évadban megismerhették a sárkeresztúri Madarász családot, ahol az édesanya már nem élhette meg azt a pillanatot, amikor az álma teljesült és szerettei egy felújított otthonba költözhettek be. De megismerkedhettek a bántalmazott, többgyermekes sárszentmihályi édesanyával, Anitával, akinek egyetlen vágya volt, hogy a romos házába végre beköltözhessen gyermekeivel: a 13 éves Dominikkal, a 9 éves Hannával és a 2 éves Beliánnal. A TV2 sztárjai – Szabó Zsófi, Lehoczky Léna, Stohl András és Csuti – azon voltak, hogy ez megvalósulhasson. Az 5. évad szívszorító történetei egy omladozó házban élő héttagú család küzdelmeinél fejeződtek be, akiknek szintén sikerült megvalósítani az álmát. Minden bizonnyal a folytatás hamarosan érkezik! Amint bővebb információk jutnak a birtokunkba, közölni fogjuk.


 

