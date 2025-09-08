37 perce
A Csukás Meserádió országjáró turnéja Székesfehérvárra érkezett! (Videó és Galéria)
A varázslatos program egy felejthetetlen élménnyel ajándékozta meg a város apróságait Süsü sárkány érkezése tette fel a koronát az eseményre. A Rákóczi utcai óvoda gyermekeit és felnőttjeit is lenyűgözte a Csukás Meserádió különleges műsora.
Fotó: NAGY NORBERT
A Csukás Meserádió országjáró turnéja Székesfehérváron, a Rákóczi utcai óvodában folytatódott, ahol az éppen ébredező gyermekeket egy igazán különleges délután várta. A programsorozat a Meserádió fennállásának egyéves születésnapja alkalmából indult útjára, és naponta két városba is eljuttatja a klasszikus magyar mesék varázslatos hangulatát. A kicsik az uzsonna után izgatottan gyülekeztek az emeleti teremben, ahol mesék, varázslatok és jól ismert mesehősök világa bontakozott ki előttük.
Csukás Meserádió csodás programja
Az esemény háziasszonya Csisztu Zsuzsa volt, aki méltó nyitányt adott a műsornak, és keretes szerkezetben ő búcsúztatta a közönséget is. A programban fellépett a Mesepostás, a méltán népszerű bűvész, Kőhalmi Ferenc, aki humoros és látványos trükkjeivel nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is elvarázsolta. A rendezvényen részt vett Mészáros Attila alpolgármester is, aki örömmel vállat néhány pillanatnyi "közreműködést" is a hangulatos műsorban.
A Csukás Meserádió országjáró küldetése, hogy a klasszikus magyar mesekultúrát élő, személyes élményként juttassa el az ország legkülönbözőbb pontjaira.
A bűvészműsort követően, a rendezvény fénypontja kétségkívül Süsü, a híres egyfejű sárkány megjelenése volt. A szerethető mesehős bevonulását pillanatok alatt tapsvihar és örömteli gyerekkarok fogadták, a gyerekek szó szerint megrohamozták, és boldogan ölelték át kedvencüket.
A szervezőkkel és a rádió munkatársaival való beszélgetésből kiderült, hogy az eddigi állomások is bizonyítják: a mesék örök érvényű értékeket hordoznak, és képesek összekapcsolni generációkat mosollyal, varázslattal és szívből jövő ölelésekkel.
A Csukás Meserádió különleges műsora a Rákóczi óvodábanFotók: Nagy Norbert