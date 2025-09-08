A Csukás Meserádió országjáró turnéja Székesfehérvárra érkezett! (Videó és Galéria)

A Csukás Meserádió országjáró turnéja Székesfehérváron, a Rákóczi utcai óvodában folytatódott, ahol az éppen ébredező gyermekeket egy igazán különleges délután várta. A programsorozat a Meserádió fennállásának egyéves születésnapja alkalmából indult útjára, és naponta két városba is eljuttatja a klasszikus magyar mesék varázslatos hangulatát. A kicsik az uzsonna után izgatottan gyülekeztek az emeleti teremben, ahol mesék, varázslatok és jól ismert mesehősök világa bontakozott ki előttük.

Csukás Meserádió hőse Süsü, minden gyerek nagy kedvence! Fotó: NAGY NORBERT

Csukás Meserádió csodás programja

Az esemény háziasszonya Csisztu Zsuzsa volt, aki méltó nyitányt adott a műsornak, és keretes szerkezetben ő búcsúztatta a közönséget is. A programban fellépett a Mesepostás, a méltán népszerű bűvész, Kőhalmi Ferenc, aki humoros és látványos trükkjeivel nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is elvarázsolta. A rendezvényen részt vett Mészáros Attila alpolgármester is, aki örömmel vállat néhány pillanatnyi "közreműködést" is a hangulatos műsorban.

A Csukás Meserádió országjáró küldetése, hogy a klasszikus magyar mesekultúrát élő, személyes élményként juttassa el az ország legkülönbözőbb pontjaira.

A bűvészműsort követően, a rendezvény fénypontja kétségkívül Süsü, a híres egyfejű sárkány megjelenése volt. A szerethető mesehős bevonulását pillanatok alatt tapsvihar és örömteli gyerekkarok fogadták, a gyerekek szó szerint megrohamozták, és boldogan ölelték át kedvencüket.

A szervezőkkel és a rádió munkatársaival való beszélgetésből kiderült, hogy az eddigi állomások is bizonyítják: a mesék örök érvényű értékeket hordoznak, és képesek összekapcsolni generációkat mosollyal, varázslattal és szívből jövő ölelésekkel.