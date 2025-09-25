18 perce
Csúcstalálkozó a Főnix-pályán
A 6. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó együttesek vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.
Illusztráció
Forrás: feol archív
2025. szeptember 27., szombat, 16:00
Sárosd (7.) – Lajoskomárom (12.)
Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Először a martonvásári mérkőzésünkről mondanék néhány gondolatot, finoman szólva régen láttam ilyen gyenge játékvezetést! Kritikán aluli volt a bíráskodás, két egyforma, azonos szintű csapat játszott egymással, pontrúgásokból nekünk voltak helyzeteink. Döntő hibát vétett a játékvezető, a 38. percben az egyik játékosnak adott egy második sárga lapot, amely egyáltalán nem volt jogos. Onnantól a második félidőben beszorultunk, felőröltek bennünket. Enyingen pedig sajnos csupán a mezt küldtük ki a pályára mélyen a tudásunk alatt fociztunk, és az akarattal is problémák voltak. Az enyingiek viszont kitették a szívüket, lelküket a pályára, megnehezítették a dolgunkat, 2-0-ról visszajöttek a meccsbe, és kiegyenlítettek. A félidőben sikerült valamelyest rendezni a sorokat, és három nullal hoztuk ezt a játékrészt. Ennek a meccsnek egy pozitívuma volt, hogy elhoztuk a három pontot. Minden bizonnyal jó mérkőzést fogunk játszani a Lajoskomárommal, ráadásul az eltiltott Ódor Marcell visszatér, valamint egy sérültre talán számíthatok, ám így is hét hiányzónk lesz. Azok, akik eddig kevesebbet játszottak, most megmutathatják mire képesek. A Lajoskomáromnak a kerete alapján előrébb kellene állnia a tabellán, rutinos játékosaik vannak, de beragadtak ők is. Szoros meccseket játszottak, látszik, hogy jó brigád, de mindenképpen a győzelemre törekszünk ellenük.
Sárbogárd SE (3.) – Csór Truck-Trailer (11.)
Lesnyik Gábor a Sárbogárd SE vezetőedzője: - Lajoskomáromban senkinek sem könnyű győzni, egy jó erőből álló csapattal találkoztunk. Bár az eredmény nem azt mutatja, de végig uraltuk a mérkőzést, kizárólag a további gólok hiányoztak a játékunkból. Ettől függetlenül a hazaiaknak is voltak helyzeteik, ám végig azt éreztük, hogy ez a mérkőzés meglesz, és sikerült is hazahozni a három pontot. A Csórnak figyelemre méltó eredményei vannak, higgadtnak kell maradnunk, szisztematikusan kell készülnünk erre az összecsapásra. A mi játékunk nagyon vegyes, tudunk futni, labdát birtokolni, van bennünk sebesség, és rutin, hogy éppen mire lesz szükség ellenük, azt majd mérkőzés közben tudjuk alakítani. Az biztos, hogy a fejek rendben vannak, fizikálisan sincs problémánk, és szép lassan megyünk a célunk felé. Bor Dávidra továbbra sem számíthatok, bízom abban, hogy a többiek a rendelkezésemre fognak állni.
2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00
Adony VSK (5.) – Móri SE (8.)
Boldoczki Sándor az Adony VSK vezetőedzője: - Némi hiányérzetem van a kápolnásnyéki mérkőzést illetően, mert rengeteg helyzetet kihagytunk, főleg a második félidőben. Az első 20 perc elég gyengére sikerült részünkről, ott kaptunk is egy gólt. Majd ezt követően felébredtünk, a szünet előtt volt két százszázalékos helyzetünk. A második félidőben viszont felpörögtünk, rúgtunk két kapufát, igaz ellenfelünknek is volt lehetősége, így igazságos eredmény született, de érzésem szerint otthagytunk két pontot. A Mór különösen erős csapat a megyében, nem mi vagyunk az esélyesek még hazai pályán sem, ám ahogy elkezdtük az idei szezont annak alapján úgy gondolom, hogy nagyon kemény, és jó mérkőzés várható. Mónus Márk pályára lépése kérdéses, a csuklója be van dagadva, bízom benne, hogy vállalni tudja a játékot.
Ikarus-Maroshegy (9.) – Ercsi Kinizsi (10.)
Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Móron a 65. percig jól futballoztunk, voltak lehetőségeink, de a mérkőzés hajrája a hazaiaké volt, és be is lőtték a mindent eldöntő gólt. Az első tíz csapat közül bárki elkaphat bárkit, nagyjából kiegyenlítettek a viszonyok, a játékunk rendben van, kicsi szerencsével az Ercsi ellen itthon tartanánk a három pontot. Sérültünk nincs, a visszatérő Szabó Balázs pedig egyre több lehetőséget kap.
Videoton Baráti Kör (13.) – Martonvásár (2.)
Juhász Gábor a Videoton Baráti Kör edzője: - Amíg hatvan-hetven százalék a megyek kettőben elég volt a győzelemhez, itt nekünk a száz százalékot kell nyújtanunk! Addig amíg mentálisan nem tudjuk ezt teljesíteni, addig nagyon nehéz lesz pontot, pontokat szerezni. A játékunkkal nincs is különösebb gond, ám fejben még utol kell érni magunkat. Ercsiben is rögtön az első percben büntetőt kapott az ellenfél, és már hátrányban voltunk! Igazság szerint nem vertek meg még minket a bajnokságban, hanem mindig magunkat intéztük el. A Martonvásár ellen csak akkor lehet esélyünk, ha mindenki a tudásának a javát adja, amennyiben pedig kevés helyzetünk van, azokat be tudjuk rúgni. Még nem alakítunk ki sok lehetőséget, így aztán ezekkel kell jól sáfárkodni. Nagyon reménykedem abban, hogy most vasárnap tudunk először úgy felállni, olyan összeállításban, amelyet szeretnénk, mert eddig még ez sem sikerült. Bízunk abban, hogy meglepetés tudunk okozni, a pontszerzésnek is nagyon örülnénk.
KK Grain KFT.-Mezőfalva (14.) – Enying (15.)
Masinka Csaba a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Sajnos a hátsó alakzatunk eléggé gyenge a lábakon áll, pedig Martonvásáron az első félidőben az egy kapott gólon kívül különösebb gond nem volt. A szünet után viszont ismét előjöttek a koncentrációs problémák, sok volt a helyezkedési hiba, és ezeket könyörtelenül kihasználta a hazai csapat. Ez állandóan visszatérő gond, Martonban nagy volt a nyomás rajtunk, és ezt nem bírta el a védelem, jöttek a hibák és ezekből a gólok. Úgy látom, hogy tavaszhoz képest az Enying csapata erősödött, az látszik, hogy sok gólt kapnak, de kidolgozzák a helyzeteket, bízom azonban abban, hogy hazai pályán megnyerjük a mérkőzést, mert égetően szükségünk van a pontokra. Továbbra is sérült Balázs Sándor és Kertész Dániel, rájuk nem számíthatok a hétvégén.
FC Főnix (4.) – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)
Pavlik József az FC Főnix szakmai vezetője: - Igazán mi sem nagyon tudjuk, mi történt vasárnap velünk Csóron. Lejátszottunk úgy 90 percet, hogy az első tíz percben volt helyzetünk, a mérkőzés hátralevő idejében azonban nem. Meddő mezőnyfölényben voltunk, de egyszerűen nem tudtuk megbontani a hazai csapatot, és lényegében kapura lövés nélkül hoztuk le a meccset. Szembetűnő volt, hogy a Csórban hét, vagy nyolc Főnix-nevelés játszott, akik nálunk nem fértek be, de komoly problémát okoztak. Más kérdés, hogy más találkozókon is ezt látjuk, és nekünk csak olyanok rúgtak gólt, akik valaha nálunk szerepeltek. Azt nem tudom, hogy a bizonyítási vágy hajtja-e őket, vagy csak ami szerencsétlenségünk ez? A Gárdony ellen hazai pályán elsősorban győzelmet várok, de természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ellenfelünk erős csapat. Van velük szemben törleszteni valónk, mert akárhogy is nézzük az NB III-as tagságunk elvesztését tavaly éppen a tőlük elszenvedett vereség okozta.
Szabadnapos: Melde KFT. Kápolnásnyék (6.)