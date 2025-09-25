Csúcstalálkozó a Főnix-pályán

2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00

Adony VSK (5.) – Móri SE (8.)

Boldoczki Sándor az Adony VSK vezetőedzője: - Némi hiányérzetem van a kápolnásnyéki mérkőzést illetően, mert rengeteg helyzetet kihagytunk, főleg a második félidőben. Az első 20 perc elég gyengére sikerült részünkről, ott kaptunk is egy gólt. Majd ezt követően felébredtünk, a szünet előtt volt két százszázalékos helyzetünk. A második félidőben viszont felpörögtünk, rúgtunk két kapufát, igaz ellenfelünknek is volt lehetősége, így igazságos eredmény született, de érzésem szerint otthagytunk két pontot. A Mór különösen erős csapat a megyében, nem mi vagyunk az esélyesek még hazai pályán sem, ám ahogy elkezdtük az idei szezont annak alapján úgy gondolom, hogy nagyon kemény, és jó mérkőzés várható. Mónus Márk pályára lépése kérdéses, a csuklója be van dagadva, bízom benne, hogy vállalni tudja a játékot.

Ikarus-Maroshegy (9.) – Ercsi Kinizsi (10.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Móron a 65. percig jól futballoztunk, voltak lehetőségeink, de a mérkőzés hajrája a hazaiaké volt, és be is lőtték a mindent eldöntő gólt. Az első tíz csapat közül bárki elkaphat bárkit, nagyjából kiegyenlítettek a viszonyok, a játékunk rendben van, kicsi szerencsével az Ercsi ellen itthon tartanánk a három pontot. Sérültünk nincs, a visszatérő Szabó Balázs pedig egyre több lehetőséget kap.

Videoton Baráti Kör (13.) – Martonvásár (2.)

Juhász Gábor a Videoton Baráti Kör edzője: - Amíg hatvan-hetven százalék a megyek kettőben elég volt a győzelemhez, itt nekünk a száz százalékot kell nyújtanunk! Addig amíg mentálisan nem tudjuk ezt teljesíteni, addig nagyon nehéz lesz pontot, pontokat szerezni. A játékunkkal nincs is különösebb gond, ám fejben még utol kell érni magunkat. Ercsiben is rögtön az első percben büntetőt kapott az ellenfél, és már hátrányban voltunk! Igazság szerint nem vertek meg még minket a bajnokságban, hanem mindig magunkat intéztük el. A Martonvásár ellen csak akkor lehet esélyünk, ha mindenki a tudásának a javát adja, amennyiben pedig kevés helyzetünk van, azokat be tudjuk rúgni. Még nem alakítunk ki sok lehetőséget, így aztán ezekkel kell jól sáfárkodni. Nagyon reménykedem abban, hogy most vasárnap tudunk először úgy felállni, olyan összeállításban, amelyet szeretnénk, mert eddig még ez sem sikerült. Bízunk abban, hogy meglepetés tudunk okozni, a pontszerzésnek is nagyon örülnénk.