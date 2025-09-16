Csoóri Sándor szülőfalujában ünneplik az Alapprogram 10 évét

Szeptember 20-án, szombaton egész délelőttön át tartó ünnepi műsorral tisztelegnek Zámolyon Csoóri Sándor emléke előtt, és egyben a Csoóri Sándor Alapprogram 10 éves fennállását ünneplik. A program 10 órakor veszi kezdetét a Nemzeti Összetartozás Emlékműnél, ahol a Kákics zenekar koncertje csendül fel.

- A vártesaljai népzene tekintetében kevés anyagból kellett merítenünk, de helyi gyűjtésekből származó, értékes dallamokat hozunk el a közönségnek – mondta a feol.hu-nak Tárnok Ákos, a zenekar vezetője. A délelőtt során néptáncosok is színre lépnek, akik kanásztánccal, páros ugróssal, lassú és friss csárdással készülnek, mindezt helyi viseletben. A helyi református lelkész, Gunyits Ottó Károly igei gondolatokkal nyitja meg az emlékező alkalmat. Ezt követően a résztvevők ünnepi menetben vonulnak tovább az Emlékházhoz, ahol széki népzene csendül fel – ez volt Csoóri Sándor egyik kedvenc népzenei stílusa.

Az emlékház udvarán Sallai Mihály polgármester mond köszöntőt, majd a virágok elhelyezése közben széki csárdás és tánc teszi teljessé a hangulatot. A nap a helyi művelődési házban közös ebéddel és táncházzal zárul, ahol mindenki együtt ünnepelheti a népművészet élő hagyományát.