Emlékezés

1 órája

Csoóri Sándor szülőfalujában ünneplik az Alapprogram 10 évét

Címkék#Csoóri Sándor#Kákics zenekar#Zámoly

A Csoóri Sándor Alapprogram fennállásának 10. évfordulója alkalmából az egész Kárpát-medencében ünnepi eseményeket rendeznek, Zámoly pedig kiemelt helyszíne a szombati programoknak. „Kevés, de értékes helyi dallamkincsből merítettünk a koncerthez” – árulta el a feol.hu-nak Tárnok Ákos, a Kákics zenekar vezetője.

Feol.hu
Forrás: FMH-archív

Szeptember 20-án, szombaton egész délelőttön át tartó ünnepi műsorral tisztelegnek Zámolyon Csoóri Sándor emléke előtt, és egyben a Csoóri Sándor Alapprogram 10 éves fennállását ünneplik. A program 10 órakor veszi kezdetét a Nemzeti Összetartozás Emlékműnél, ahol a Kákics zenekar koncertje csendül fel.

- A vártesaljai népzene tekintetében kevés anyagból kellett merítenünk, de helyi gyűjtésekből származó, értékes dallamokat hozunk el a közönségnek – mondta a feol.hu-nak Tárnok Ákos, a zenekar vezetője. A délelőtt során néptáncosok is színre lépnek, akik kanásztánccal, páros ugróssal, lassú és friss csárdással készülnek, mindezt helyi viseletben. A helyi református lelkész, Gunyits Ottó Károly igei gondolatokkal nyitja meg az emlékező alkalmat. Ezt követően a résztvevők ünnepi menetben vonulnak tovább az Emlékházhoz, ahol széki népzene csendül fel – ez volt Csoóri Sándor egyik kedvenc népzenei stílusa.

Az emlékház udvarán Sallai Mihály polgármester mond köszöntőt, majd a virágok elhelyezése közben széki csárdás és tánc teszi teljessé a hangulatot. A nap a helyi művelődési házban közös ebéddel és táncházzal zárul, ahol mindenki együtt ünnepelheti a népművészet élő hagyományát.

 

