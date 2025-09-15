Rendkívüli: Torz testhelyzetű, rejtélyes csontvázat találtak a fehérvári ásatáson

A Szent István Király Múzeum régészei két évvel ezelőtt kezdték meg azt a tervásatást, amelynek célja a mai Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert területén egykor húzódott középkori városfal feltárása. Egy hete indultak a munkálatokat, amikor a törmelékes réteg eltávolítása közben egyszercsak egy koponya bukkant elő, végül pedig egy egész csontváz. Az már eleve gyanús volt, hogy nem a középkorban szokásos, „keletelt” temetkezés szerint feküdt az illető – idézte fel a megtalálás körülményeit az ásatást vezető Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója.

Egyelőre csak találgatni lehet a csontváz szokatlan pozíciójánakokát

Forrás: ÖKK

Szokatlan lelet a mélyből

„A keresztény temetkezési rend szerint ugyanis a halottakat kelet felé fordítva temették el, azaz a fejük nyugatra, a lábuk keletre került. Ennek szimbolikus oka az volt, hogy a feltámadáskor – a hit szerint – Krisztus keletről jön majd el, így a halottak feltámadva kelet felé nézhettek. A szóban forgó csontváz azonban nem így helyezkedik el, sőt, ahogy a régészek azt jobban letisztították, kiderült, hogy hason fekszik, ráadásul mintha a lábai is ki lennének csavarodva. Mivel sírfoltot sem találtak egyelőre, szinte biztosra vehető, hogy nem egy „klasszikus” temetkezés helyét találták meg a szakemberek” – olvasható az ÖKK közleményében.

Mivel a csontváz a Szent István korabeli városfal „tetején”, a régészeti rétegben van, annyi biztosan kijelenthető, hogy a fa-föld városfal építésénél később élhetett az illető, valószínűleg a középkorban, a késő-középkorban vagy a török korban – mondta el Pokrovenszki Krisztián.

Mire utalhat a csontváz pozíciója?

Egyelőre tehát nem lehet sokat tudni arról, hogy miként és mikor került ebbe a furcsa pozícióba az elhunyt.

Amennyiben temetkezés lenne, akkor az arccal lefelé elhelyezés, és az, hogy a városfal mellé, a temető szélére temették el, arra utalna, hogy az illető valami rosszat csinált életében, vagy öngyilkos lett. Viszont az említett, kicsavart pozíció alapján valódi temetésről nem beszélhetünk.”

– mondta el a Szent István Király Múzeum főigazgatója, hozzátéve, hogy akár az 1601–1602-es harcoknak az egyik áldozata is lehet az elhunyt, aki harc közben vesztette életét, ám az ilyen feltevéseket még óvatosan kezelik a régészek.