3 órája
Rendkívüli: Torz testhelyzetű, rejtélyes csontvázat találtak a fehérvári ásatáson
A Nemzeti Emlékhelyen a Szent István kori fa-föld városfalnál zajló ásatás során egy torz helyzetben fekvő csontvázat találtak a régészek. Mivel a teljes csontváz megtisztítása még zajlik, még nem sokat lehet tudni a maradványról. A szénizotópos vizsgálatok után lehet majd többet tudni az illető életéről és haláláról, egyelőre azt lehet megmondani, hogy nagyjából mikor élhetett.
Forrás: ÖKK
A Szent István Király Múzeum régészei két évvel ezelőtt kezdték meg azt a tervásatást, amelynek célja a mai Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert területén egykor húzódott középkori városfal feltárása. Egy hete indultak a munkálatokat, amikor a törmelékes réteg eltávolítása közben egyszercsak egy koponya bukkant elő, végül pedig egy egész csontváz. Az már eleve gyanús volt, hogy nem a középkorban szokásos, „keletelt” temetkezés szerint feküdt az illető – idézte fel a megtalálás körülményeit az ásatást vezető Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója.
Szokatlan lelet a mélyből
„A keresztény temetkezési rend szerint ugyanis a halottakat kelet felé fordítva temették el, azaz a fejük nyugatra, a lábuk keletre került. Ennek szimbolikus oka az volt, hogy a feltámadáskor – a hit szerint – Krisztus keletről jön majd el, így a halottak feltámadva kelet felé nézhettek. A szóban forgó csontváz azonban nem így helyezkedik el, sőt, ahogy a régészek azt jobban letisztították, kiderült, hogy hason fekszik, ráadásul mintha a lábai is ki lennének csavarodva. Mivel sírfoltot sem találtak egyelőre, szinte biztosra vehető, hogy nem egy „klasszikus” temetkezés helyét találták meg a szakemberek” – olvasható az ÖKK közleményében.
Mivel a csontváz a Szent István korabeli városfal „tetején”, a régészeti rétegben van, annyi biztosan kijelenthető, hogy a fa-föld városfal építésénél később élhetett az illető, valószínűleg a középkorban, a késő-középkorban vagy a török korban – mondta el Pokrovenszki Krisztián.
Mire utalhat a csontváz pozíciója?
Egyelőre tehát nem lehet sokat tudni arról, hogy miként és mikor került ebbe a furcsa pozícióba az elhunyt.
Amennyiben temetkezés lenne, akkor az arccal lefelé elhelyezés, és az, hogy a városfal mellé, a temető szélére temették el, arra utalna, hogy az illető valami rosszat csinált életében, vagy öngyilkos lett. Viszont az említett, kicsavart pozíció alapján valódi temetésről nem beszélhetünk.”
– mondta el a Szent István Király Múzeum főigazgatója, hozzátéve, hogy akár az 1601–1602-es harcoknak az egyik áldozata is lehet az elhunyt, aki harc közben vesztette életét, ám az ilyen feltevéseket még óvatosan kezelik a régészek.
További vizsgálatokra kerülhet sor
Szénizotópos kormeghatározásra akkor kerül sor, ha sikerül feltárni az egész temetőt, és esetleg találnak valamilyen mellékletet, például övcsatot, kést, vagy az elhunyt ruhájából valamilyen maradványt. Ezek ugyanis már nagy segítséget jelentenének a kormeghatározáshoz. Ezen túl természettudományos, C14 szénizotópos vizsgálatra is lehetőség van, de ez majd a falfeltárás utáni szakaszban következhet. A Nemzeti Emlékhely területén zajló ásatás eredetileg két hónapig tartott volna, október végéig, de a csontváz feltárása kicsit lassítja a munkálatokat.
Frissen Fejérből
- Itt a vége! Drámai bejelentést tettek a fehérvári fesztiválról
- Őszi bringás reggelivel várják a munkába igyekvőket
- Vastag Csaba vitte a prímet a falunapon – így bulizott a közönség (videó)
- Parlagfűben gázol Fejér megye
- Székesfehérvár tehetséges diákjait díjazták a Városházán