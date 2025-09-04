szeptember 4., csütörtök

Csökkent a vadszám és még a bagolypillék is elszaporodtak

Címkék#bagolypille#vadászat#probléma

Feol.hu

Bagolypille-probléma

„A bagolypillék első nemzedékének fejlődése idején kedvező meteorológiai viszonyok uralkodtak, ezért jelentősen növekedett egyedszámuk. Ez a növekedés a második nemzedék rajzásánál szembetűnő volt: nagy számban repültek a káposzta és saláta bagolypillék — ezek lombszinten károsítanak — de a vetési bagolypille (talajszinten károsít) is veszélyhelyzetet jelez. A lombszinten károsító fajták lárvái most a cukorrépa és zöldségfélék levelein okoznak több helyen jelentős lombveszteséget, s ez a termés mennyiségében és minőségében negatív hatást eredményezhet. A veszteségek megelőzése azonnali védekezést kíván a fertőzött területeken. A védekezést a várakozási idő betartásának figyelembevételével végezzék, a piretroidok hatékonyak és rövid várakozási idejűek” – írja a Fejér Megyei Hírlap 1985. szeptember 4-i száma.

Nagyvad híján, erdőzúgás? 

„az országos helyzethez hasonlóan az elmúlt öt évben megyénkben is jelentősen csökkent a vadlétszám, ráadásul elsősorban nagyvadból van kevesebb, de vészesen lecsökkent például a fácánok száma is. A vadkárokat és a kilövéseket a vadásztársaságok kellő anyagiak híján nem képesek tenyésztéssel ellensúlyozni. Megtudtuk, hogy most minden erdőjáró a vadászati törvényre vár, hiszen sürgősen rendezni kell a vadászati jogok kérdését, a vadgazdálkodás tulajdonviszonyait, a bérkilövési szerződéseket, s olyan kompromisszum kidolgozását várják a jogászoktól és politikusoktól a vadászok, melyben a mező- és erdőgazda, s a puskás ember is megtalálja közös érdekét. A napi vadászgondoktól elszakadva utazzunk vissza egy kicsit az időben moralizálni. Számomra a nagybetűs Vadász mindig is Nagy Endre volt, aki nem csak hazánkban, de Tanzániában is maradandót alkotott birtokain, s mindent tudott arról, amit vadról, vadászfegyverről, becsületről és hazafiságról tudni lehet. Hónapokkal halála előtt többször volt alkalmam beszélgetni vele edericsi vadasparkjában. Tőle hallottam: „amennyiben a vadászatot sportnak minősítjük, hozzá kell tennünk azt is, hogy alig van még egy sportága a világnak, amelynek gyakorlása a kívülállók szemében ennyire ellentétes érzelmeket váltana ki. Bárhogyan is vesszük, a vadászat végcélja életek, húsból és vérből való, szenvedni tudó, hozzánk, emberekhez közel álló élőlények különböző indokkal történő megsemmisítése. Ezért a vadászatot legendákkal, nimbuszokkal vettük körül, hogy feledjük a gyilkosság vádját.” – Cikkrészlet a Fejér Megyei Hírlap 1995. szeptember 4-i számából.
 

 

