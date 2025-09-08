Dr. Cser-Palkovics András: Megoldódott a vízprobléma a Szent György Kórház szülészetén

Dr. Cser-Palkovics András Facebook oldalán fejezte ki köszönetét a Szent György Kórház minden dolgozójának, valamint a vízügyi szakembereknek a gyors és megfeszített munkáért. A polgármester kiemelte: a betegeknek – különösen a kismamáknak és családjaiknak – nagy türelmet kellett tanúsítaniuk a rendkívüli helyzetben, amiért szintén háláját fejezte ki.

A városvezető hangsúlyozta, hogy Székesfehérvár önkormányzata továbbra is a kórház és dolgozói mellett áll. A már biztosított támogatások mellett szükség esetén újabb segítséget is készen áll nyújtani, akár rendkívüli helyzetekben, akár a mindennapokban.

A város és az egészségügyi intézmények közötti együttműködés kulcsfontosságú a fehérváriak biztonsága és egészsége szempontjából - írta a polgármester bejegyzésében.