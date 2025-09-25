3 órája
Új orvos látja el a csecsemőtanácsadást a településen!
Előszálláson új szakember veszi át a legkisebbek gondozását. Az Előszállás csecsemőtanácsadás mostantól Hérák János Benjámin feladata lesz, aki a település szülői közösségének nagy segítséget jelenthet.
Forrás: Az önkományzat
Előszállás életében - de minden település kapcsán kijelenthető talán - , fontos és jelentős esemény, ha új orvos érkezik a településre. Az Előszállás településen működő csecsemőtanácsadás ellátását mostantól Hérák János Benjámin végzi, biztosítva a gyermekek folyamatos és megbízható egészségügyi gondozását.
A csecsemőtanácsadás időpontjai a következők:
- 9:00–10:00 között egészséges gyermekek tanácsadása és védőoltások beadása (előzetes bejelentkezés szükséges a 06 30 / 011-0753-as számon).
- 10:00–11:00 között beteg gyermekek ellátása, a rendelő kérése szerint a kis betegek 10:00 előtt ne tartózkodjanak a váróban, és csak a 10:30-ig érkezőket tudják fogadni.
Hérák doktor érkezése komoly előrelépést jelent a településnek, hiszen a szülők így biztosak lehetnek abban, hogy gyermekeik ellátása hozzáértő kezekben van.