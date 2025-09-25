szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó hír a családoknak!

3 órája

Új orvos látja el a csecsemőtanácsadást a településen!

Címkék#Hérák János Benjámin#előszállás csecsemőtanácsadás#gyermek#orvos

Előszálláson új szakember veszi át a legkisebbek gondozását. Az Előszállás csecsemőtanácsadás mostantól Hérák János Benjámin feladata lesz, aki a település szülői közösségének nagy segítséget jelenthet.

Bokányi Zsolt
Új orvos látja el a csecsemőtanácsadást a településen!

Forrás: Az önkományzat

Előszállás életében - de minden település kapcsán kijelenthető talán - , fontos és jelentős esemény, ha új orvos érkezik a településre. Az Előszállás településen működő csecsemőtanácsadás ellátását mostantól Hérák János Benjámin végzi, biztosítva a gyermekek folyamatos és megbízható egészségügyi gondozását. 

csecsemőtanácsadás
A csecsemőtanácsadás mostantól Hérák János Benjámin feladata lesz! Fotó: Az önkormányzat

A csecsemőtanácsadás időpontjai a következők:

  • 9:00–10:00 között egészséges gyermekek tanácsadása és védőoltások beadása (előzetes bejelentkezés szükséges a 06 30 / 011-0753-as számon).
  • 10:00–11:00 között beteg gyermekek ellátása, a rendelő kérése szerint a kis betegek 10:00 előtt ne tartózkodjanak a váróban, és csak a 10:30-ig érkezőket tudják fogadni.

Hérák doktor érkezése komoly előrelépést jelent a településnek, hiszen a szülők így biztosak lehetnek abban, hogy gyermekeik ellátása hozzáértő kezekben van.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu