Új orvos látja el a csecsemőtanácsadást a településen!

Előszállás életében - de minden település kapcsán kijelenthető talán - , fontos és jelentős esemény, ha új orvos érkezik a településre. Az Előszállás településen működő csecsemőtanácsadás ellátását mostantól Hérák János Benjámin végzi, biztosítva a gyermekek folyamatos és megbízható egészségügyi gondozását.

A csecsemőtanácsadás mostantól Hérák János Benjámin feladata lesz! Fotó: Az önkormányzat

A csecsemőtanácsadás időpontjai a következők:

9:00–10:00 között egészséges gyermekek tanácsadása és védőoltások beadása (előzetes bejelentkezés szükséges a 06 30 / 011-0753-as számon).

10:00–11:00 között beteg gyermekek ellátása, a rendelő kérése szerint a kis betegek 10:00 előtt ne tartózkodjanak a váróban, és csak a 10:30-ig érkezőket tudják fogadni.

Hérák doktor érkezése komoly előrelépést jelent a településnek, hiszen a szülők így biztosak lehetnek abban, hogy gyermekeik ellátása hozzáértő kezekben van.