szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

18°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csecsemőgondozás

1 órája

Biztonságban a babával – Tippek és tanácsok a balesetek megelőzésére

Címkék#kockázat#tanács#baba

Az újszülöttek gondozása rengeteg örömet, de ugyanakkor felelősséget is jelent. Az újdonsült szülőknek sok mindenre kell figyelniük, hogy a csecsemő biztonságban és egészségben növekedhessen. Néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhetők a leggyakoribb balesetek és veszélyhelyzetek.

Feol.hu

A csecsemők első életéve tele van új élményekkel és kihívásokkal, de sajnos ilyenkor a legkiszolgáltatottabbak a balesetekkel szemben. A statisztikák szerint a legtöbb baleset az otthon biztonságosnak hitt környezetében történik, gyakran egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt. Leesések, félrenyelések, forrázások és fulladásos esetek miatt évente sok kisgyermeket látnak el a kórházak sürgősségi osztályain – pedig ezek jelentős része megelőzhető lenne. Ezért különösen fontos, hogy a szülők és gondozók tudatosan készüljenek fel a baba mindennapi ellátására, és megelőzzék a veszélyhelyzeteket.

csecsemő
Az újdonsült szülőknek sok mindenre kell figyelniük, hogy a csecsemő biztonságban és egészségben növekedhessen
Forrás: Shutterstock

A csecsemő biztonsága otthon kezdődik

A csecsemő biztonsága tehát otthon kezdődik. Az egyik legfontosabb terület az alvás. A babát mindig a hátára fektessük, kemény, sík matracra, üres kiságyba. Kerüljük a párnák, takarók, plüssállatok használatát, mert ezek fulladásveszélyt jelenthetnek. Az együtt alvás is kockázatos, különösen kanapén vagy fotelben, ezért a legbiztonságosabb, ha a baba saját kiságyában alszik.

De az etetés közbeni felügyelet is elengedhetetlen. Soha ne hagyjuk a kicsit cumisüveggel egyedül, és tartsuk enyhén függőleges helyzetben, hogy csökkentsük a félrenyelés és a fülgyulladás kockázatát. Amikor elkezdi a szilárd ételek kóstolását, mindig legyünk mellette, hogy időben be tudjunk avatkozni, ha félrenyelne. A lakás biztonságossá tétele szintén kiemelten fontos. A konnektorokat szereljük fel védővel, a szekrényeket és polcokat rögzítsük a falhoz, és a tisztítószereket, gyógyszereket tartsuk zárható helyen. A baba gyorsan fejlődik, és néhány hét alatt eljuthat odáig, hogy gurulni, majd mászni kezd – ezért soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a pelenkázón vagy kanapén.

Six,Month,Old,Baby,Reaches,For,Toys,While,Lying,On
A baba biztonsága a mindennapi gondoskodás apró részletein múlik
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A fürdetésnél figyeljünk a víz hőmérsékletére, ami ideális esetben 36–37 Celsius-fokos. Még néhány centiméter vízben sem hagyhatjuk egyedül a babát, mert könnyen baj történhet. Az autózásnál mindig használjunk megfelelő korcsoportú, jóváhagyott gyerekülést, és ellenőrizzük a rögzítését. A baba soha ne utazzon ölben, és ne maradjon felügyelet nélkül az autóban. A testi épség megőrzése érdekében figyeljünk a helyes fogásra és emelésre. Mindig támasszuk meg a baba fejét és nyakát, és ne húzzuk fel a karjánál fogva. Öltöztetésnél óvatosan mozgassuk a végtagjait, ne erőltessük át a ruhán. A hason fekvés – a „tummy time” – fontos a fejlődéshez, de ezt mindig felügyelet mellett végezzük.

Érdemes váltogatni a baba testhelyzetét, hogy megelőzzük a koponyalap ellapulását, és figyelni kell a hordozó helyes beállítására is, hogy a csípő megfelelő pozícióban legyen. A higiéniáról se feledkezzünk meg: mindig mossunk kezet, mielőtt a babához érünk, és ügyeljünk arra, hogy a baba körmei ne legyenek túl hosszúak. Végül, hasznos lehet, ha a szülők elsajátítják a csecsemő-újraélesztés és a fulladás esetén alkalmazandó elsősegély alapjait. Így vészhelyzetben gyorsan és magabiztosan tudnak cselekedni.

Néhány egyszerű szabály betartásával sok kockázat csökkenthető, és a szülők nyugodtabban élvezhetik a babával töltött időt. A biztonságos környezet, a gondos figyelem és a szeretetteljes törődés mind hozzájárul ahhoz, hogy a kicsi egészségesen, kiegyensúlyozottan fejlődhessen.

„A megelőzés a legfontosabb” – Klupács Péter tanácsai a csecsemők és kisgyermekek biztonságáért

Klupács Péter, a Hős benned van projekt munkatársa az alábbi jó tanácsokkal látta el a szülőket. Szerinte ugyanis a gyermekbiztonság alapja a megelőzés és a folyamatos tanítás, hiszen a legtöbb baleset megelőzhető lenne odafigyeléssel és felkészültséggel.

Már újszülött korban érdemes technikai segítséget igénybe venni: gyermekfigyelő monitor az ágy mellé, légzésfigyelő párna a kiságyba – ezek időben jelezhetnek, ha baj van. Klupács Péter szerint a szülőknek fel kell készülniük vészhelyzetekre is, ezért erősen ajánlja az újraélesztő és félrenyelésről szóló tanfolyamok elvégzését. 

Mindig legyünk felkészültek

– hangsúlyozza.

Külön kitért arra, hogy a csecsemők kizárólag orron át lélegeznek, ezért fontos a rendszeres orrtisztítás. Ha a baba nem lélegzik, az első lépés öt befúvás: „Egyszerre a pici szájára és orrára tesszük a szánkat, és egy-egy kis »pahh« levegőnyit fújunk be” – mondta. Az újraélesztést mindig kemény talajon kell végezni, a baba fejét nem szabad hátraszegni, inkább egy összehajtott pelust kell tenni a válla alá, hogy az arca egyenes helyzetbe kerüljön. Ezután ellenőrizzük újra a légzést, és ha nincs, kezdjük meg a mellkaskompressziót: 15 nyomás, két befúvás váltakozva. Egy perc után hívjuk a mentőket, de a segítség megérkezéséig folytassuk az életmentést.

Klupács Péter arra is figyelmeztetett, hogy ahogy a gyermek nő, új veszélyforrások jelennek meg. A konyha például a leggyakoribb baleseti helyszín: soha ne hagyjuk a gyermeket magára főzés közben, mert forrázás és égés történhet. Már egészen kicsi korban érdemes a közlekedés alapjait is tanítani, akár séták közben magyarázva, mi miért történik. 

Rögzülnek az információk

– emelte ki. A biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen a védőfelszerelések használata is: lábhajtányhoz, kerékpárhoz, rollerhez mindig adjunk sisakot és lehetőség szerint könyök- és térdvédőt is.

A szakember kiemelte, hogy ezek a tanácsok nem helyettesítik a képzéseket, ahol a szülők gyakorlatban is megtanulhatják az életmentő fogásokat. 

A tudás és a gyakorlat életet menthet

– tette hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu