Biztonságban a babával – Tippek és tanácsok a balesetek megelőzésére

A csecsemők első életéve tele van új élményekkel és kihívásokkal, de sajnos ilyenkor a legkiszolgáltatottabbak a balesetekkel szemben. A statisztikák szerint a legtöbb baleset az otthon biztonságosnak hitt környezetében történik, gyakran egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt. Leesések, félrenyelések, forrázások és fulladásos esetek miatt évente sok kisgyermeket látnak el a kórházak sürgősségi osztályain – pedig ezek jelentős része megelőzhető lenne. Ezért különösen fontos, hogy a szülők és gondozók tudatosan készüljenek fel a baba mindennapi ellátására, és megelőzzék a veszélyhelyzeteket.

Az újdonsült szülőknek sok mindenre kell figyelniük, hogy a csecsemő biztonságban és egészségben növekedhessen

Forrás: Shutterstock

A csecsemő biztonsága otthon kezdődik

A csecsemő biztonsága tehát otthon kezdődik. Az egyik legfontosabb terület az alvás. A babát mindig a hátára fektessük, kemény, sík matracra, üres kiságyba. Kerüljük a párnák, takarók, plüssállatok használatát, mert ezek fulladásveszélyt jelenthetnek. Az együtt alvás is kockázatos, különösen kanapén vagy fotelben, ezért a legbiztonságosabb, ha a baba saját kiságyában alszik.

De az etetés közbeni felügyelet is elengedhetetlen. Soha ne hagyjuk a kicsit cumisüveggel egyedül, és tartsuk enyhén függőleges helyzetben, hogy csökkentsük a félrenyelés és a fülgyulladás kockázatát. Amikor elkezdi a szilárd ételek kóstolását, mindig legyünk mellette, hogy időben be tudjunk avatkozni, ha félrenyelne. A lakás biztonságossá tétele szintén kiemelten fontos. A konnektorokat szereljük fel védővel, a szekrényeket és polcokat rögzítsük a falhoz, és a tisztítószereket, gyógyszereket tartsuk zárható helyen. A baba gyorsan fejlődik, és néhány hét alatt eljuthat odáig, hogy gurulni, majd mászni kezd – ezért soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a pelenkázón vagy kanapén.

A baba biztonsága a mindennapi gondoskodás apró részletein múlik

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A fürdetésnél figyeljünk a víz hőmérsékletére, ami ideális esetben 36–37 Celsius-fokos. Még néhány centiméter vízben sem hagyhatjuk egyedül a babát, mert könnyen baj történhet. Az autózásnál mindig használjunk megfelelő korcsoportú, jóváhagyott gyerekülést, és ellenőrizzük a rögzítését. A baba soha ne utazzon ölben, és ne maradjon felügyelet nélkül az autóban. A testi épség megőrzése érdekében figyeljünk a helyes fogásra és emelésre. Mindig támasszuk meg a baba fejét és nyakát, és ne húzzuk fel a karjánál fogva. Öltöztetésnél óvatosan mozgassuk a végtagjait, ne erőltessük át a ruhán. A hason fekvés – a „tummy time” – fontos a fejlődéshez, de ezt mindig felügyelet mellett végezzük.