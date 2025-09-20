Mi várja a mélyben? Fehérvári búvár egy csatahajó roncsánál

A legnagyobb magyar csatahajót – a Szent István 20 ezer tonnás, 151 méter hosszú és 28 méter széles volt – az olaszok 1918 júniusában torpedózták meg, körülbelül Zára és Póla között félúton, a Premuda sziget közelében. A nyolcvankilenc halálos áldozat lelke talán még mindig ott lehet az elárasztott kazánházban, titkok és rejtélyes tárgyak között. A fehérvári búvár, aki Magyarországon bizonyosan, de talán Európában is a legjobb a szakmájában, néhány napon belül jó eséllyel ismét rendkívüli felfedezést tehet.

Miklós Tamás (bal szélen) ismét lemerül a Szent István csatahajóhoz

Forrás: FMH-archív

Miklós Tamás, a magyar hivatásos búvárok egyik legelismertebb egyénisége, az amerikai haditengerészet által alapított nemzetközi szervezet, a NAUI hazai képviselője, saját iskolájának oktatója, technikai és roncsmerülési instruktor, kutató már ismét útban volt az Adriai-tenger felé, amikor elértük kérdéseinkkel.

Elárulná, hogy miként állt össze a jelenlegi expedíció forgatókönyve?

– Hétfőn megyünk át Premuda szigetére, oda érkezik majd egy aránylag nagyobb, tizenkét-tizenhárom személyes hajó, amit kibéreltünk ezekre a napokra – nyilatkozta a FEOL-nak Miklós Tamás. – Ezúttal velünk lesz egy forgatócsoport, ugyanis a Nemzeti Filmintézetnél sikerrel pályáztak egy, a Szent István csatahajóról készülő alkotásra, így operatőrt és technikust is vendégül látunk a fedélzeten. Hétfőn tehát először minden felszerelést összeszerelünk és előkészítünk, és amennyiben engedi az időjárás, kedden, szerdán és csütörtökön merülünk le a csatahajóhoz. Ez részletesebben azt jelenti, hogy minden nap egy hosszabb dekompressziós merülést végzünk, amelyeknek során alkalmanként húsz-harminc percet töltünk a víz alatt és több mint egy órát a felszínre emelkedéssel.

Így süllyedt el a Szent István csatahajó

Forrás: FMH-archív

Mi a minimális terv, azaz milyen tudományos, kutatási eredménnyel lenne elégedett?

– Mindenképpen szeretnénk olyan tárgyakat megtalálni, amilyeneket eddig még sosem hoztunk fel. Erre minden esélyünk megvan, mert vízalatti járgányokat, scooternek nevezett vontatókat is használunk majd. Erre azért lesz szükség, mert nagyon hosszú a Szent István csatahajó. Amikor lemerülünk hozzá, a rendelkezésünkre álló időn belül, csak úszva nem tudunk eljutni az egyik végétől a másikig. A már említett technikai eszköz nélkül minden alkalommal a hajónak egy egészen kicsi részét tudnánk csak átnézni. Ezúttal azonban mindenkinél lesz egy vízalatti scooter, amellyel hatvan métert meg lehet tenni egyetlen perc alatt, tehát másfél perc, és a hajó végétől átérünk az orrig. A továbbiakban egy külön merülés alkalmával megpróbáljuk megnézni a hajó elejét, illetve a kazánháznál megvizsgáljuk, van-e olyan repedés, ahol be lehet jutni a hajótest belsejébe. Aztán szeretnénk még egyszer megvizsgálni az admirális kabinját. Abban bízunk, hogy a horvátok talán most már engedélyezik számunkra, hogy eltávolítsuk azokat a törmelékeket, amelyek „nem értékesek”. Ezt persze idézőjelben mondom, mert ebben az esetben számunkra nyilván minden értékes, hiszen több mint százéves a hajóroncs és minden régiségnek számít, ami előkerül belőle. Bízom benne, hogy a sok törmeléket – ami most ott van a vízben az egykori admirálisi kabinban –, ki tudjuk szórni a hajó alján. Azért beszélek az aljáról, mert a csatahajó felfordulva fekszik a tenger fenekén. Abban reménykedem, hogy sok bútortól és lambériától meg tudunk szabadulni, így talán hozzáférhetünk olyan eszmeileg értékesebb tárgyakhoz, amit eddig elzárt, vagy eltakart előlünk a törmelék.