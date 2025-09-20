1 órája
Mi várja a mélyben? Fehérvári búvár egy csatahajó roncsánál
Az ismert székesfehérvári kutatóbúvár, Miklós Tamás minap egy újabb izgalmas merülésre indult, néhány napon belül a több mint száz esztendeje, az Adriai-tenger mélyén fekvő Szent István csatahajónál merül majd le társaival – az lesz már a roncsnál az ötödik expedíciója.
A legnagyobb magyar csatahajót – a Szent István 20 ezer tonnás, 151 méter hosszú és 28 méter széles volt – az olaszok 1918 júniusában torpedózták meg, körülbelül Zára és Póla között félúton, a Premuda sziget közelében. A nyolcvankilenc halálos áldozat lelke talán még mindig ott lehet az elárasztott kazánházban, titkok és rejtélyes tárgyak között. A fehérvári búvár, aki Magyarországon bizonyosan, de talán Európában is a legjobb a szakmájában, néhány napon belül jó eséllyel ismét rendkívüli felfedezést tehet.
Miklós Tamás, a magyar hivatásos búvárok egyik legelismertebb egyénisége, az amerikai haditengerészet által alapított nemzetközi szervezet, a NAUI hazai képviselője, saját iskolájának oktatója, technikai és roncsmerülési instruktor, kutató már ismét útban volt az Adriai-tenger felé, amikor elértük kérdéseinkkel.
Elárulná, hogy miként állt össze a jelenlegi expedíció forgatókönyve?
– Hétfőn megyünk át Premuda szigetére, oda érkezik majd egy aránylag nagyobb, tizenkét-tizenhárom személyes hajó, amit kibéreltünk ezekre a napokra – nyilatkozta a FEOL-nak Miklós Tamás. – Ezúttal velünk lesz egy forgatócsoport, ugyanis a Nemzeti Filmintézetnél sikerrel pályáztak egy, a Szent István csatahajóról készülő alkotásra, így operatőrt és technikust is vendégül látunk a fedélzeten. Hétfőn tehát először minden felszerelést összeszerelünk és előkészítünk, és amennyiben engedi az időjárás, kedden, szerdán és csütörtökön merülünk le a csatahajóhoz. Ez részletesebben azt jelenti, hogy minden nap egy hosszabb dekompressziós merülést végzünk, amelyeknek során alkalmanként húsz-harminc percet töltünk a víz alatt és több mint egy órát a felszínre emelkedéssel.
Mi a minimális terv, azaz milyen tudományos, kutatási eredménnyel lenne elégedett?
– Mindenképpen szeretnénk olyan tárgyakat megtalálni, amilyeneket eddig még sosem hoztunk fel. Erre minden esélyünk megvan, mert vízalatti járgányokat, scooternek nevezett vontatókat is használunk majd. Erre azért lesz szükség, mert nagyon hosszú a Szent István csatahajó. Amikor lemerülünk hozzá, a rendelkezésünkre álló időn belül, csak úszva nem tudunk eljutni az egyik végétől a másikig. A már említett technikai eszköz nélkül minden alkalommal a hajónak egy egészen kicsi részét tudnánk csak átnézni. Ezúttal azonban mindenkinél lesz egy vízalatti scooter, amellyel hatvan métert meg lehet tenni egyetlen perc alatt, tehát másfél perc, és a hajó végétől átérünk az orrig. A továbbiakban egy külön merülés alkalmával megpróbáljuk megnézni a hajó elejét, illetve a kazánháznál megvizsgáljuk, van-e olyan repedés, ahol be lehet jutni a hajótest belsejébe. Aztán szeretnénk még egyszer megvizsgálni az admirális kabinját. Abban bízunk, hogy a horvátok talán most már engedélyezik számunkra, hogy eltávolítsuk azokat a törmelékeket, amelyek „nem értékesek”. Ezt persze idézőjelben mondom, mert ebben az esetben számunkra nyilván minden értékes, hiszen több mint százéves a hajóroncs és minden régiségnek számít, ami előkerül belőle. Bízom benne, hogy a sok törmeléket – ami most ott van a vízben az egykori admirálisi kabinban –, ki tudjuk szórni a hajó alján. Azért beszélek az aljáról, mert a csatahajó felfordulva fekszik a tenger fenekén. Abban reménykedem, hogy sok bútortól és lambériától meg tudunk szabadulni, így talán hozzáférhetünk olyan eszmeileg értékesebb tárgyakhoz, amit eddig elzárt, vagy eltakart előlünk a törmelék.
Említette a kazánházat: tudjuk, hogy ott haltak meg a legtöbben, és a többségük magyar tengerész volt. Mit vár annak kutatásától, vajon oda be tudnak jutni?
– Valóban, a legtöbben ott veszítették el az életüket. Amióta mi legutóbb merültünk a hajóroncsnál, tudomásunk szerint nem jártak lent búvárok, ám a horvát hadsereg vízalatti drónokkal készített felvételeket. Azok alapján pedig úgy tűnik, léteznek olyan rések, amelyeken keresztül be tudunk majd jutni a hajótestbe. Ha találunk ott csontokat, emberi maradványokat, természetesen csak videofelvételeket készítünk. Nem tudjuk, meddig tudunk bejutni, hiszen a kazánház a hajó aljában volt, de megtesszük, amit lehet, amennyiben megfelelő nagyságú repedést találunk. Egyébként a vízalatti drónnal készült horvát fényképek alapján a torpedók ütötte lyukak nagyobbak lettek, és ebből arra következtetek, hogy tovább repedt a hajótest.
Tudom, hogy az expedíció sikerét komolyan befolyásolja az időjárás. Mit vár, milyenek az előrejelzések?
– A jövő hetet még nem látjuk annyira, hogy pontosan számolhatnánk, de ezen a hétvégén még biztosan jó idő lesz. Reméljük, hogy legalább két napot jól tudunk merülni, ez látszik a reálisnak. De én bizakodom három merülési napban is.
Ön a csapat vezetője. Kik segítik a küldetését?
– Egy tűzoltó alezredes barátom a videós, ő egy pécsi búvárral merül innen párban, és igyekeznek majd olyan felvételeket készíteni, amilyeneket korábban még nem sikerült. Tavaly a hajó elején, a lőszerraktár környékén már szenzációs felvételek születtek, de azok sajnos bosszantó módon elvesztek. Most ezeket szeretnénk megismételni, pótolni. Ezért amikor ők feljönnek a mélyből, azonnal lementjük az anyagot, annál is inkább, mert a forgatócsoportnak is szüksége lesz a felvételekre. Én egy harmadik búvárral merülök innen, akinek ez lesz a harmadik expedíciója a Szent István csatahajónál. Evangélikus lelkész, nagyon jó versenyúszó volt korábban, és remek búvár. Arra gondoltam, hogy ha valami baj történik, legalább lesz, akivel együtt imádkozhatok innen.
A FEOL azonnal, elsőként tudósítja innen olvasóit, miután a kutatóbúvár a felszínre érkezik innen a Szent István roncsától a keddi, első merülése alkalmával!