Elhunyt Csanády László Sámuel

Csanády László Sámuel 2010 óta a Polgármesteri Hivatal munkatársa volt kabinetvezetőként, majd főtanácsadóként és a közelmúltig vezette a Properis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft-t.

Csanády László Sámuel



Csanády László Sámuel elkötelezett volt szülővárosa iránt, llokálpatriotizmusa már fiatal kora óta meghatározta nemcsak munkáját, hanem egész életét is. Az Önkormányzatot és a városvezetést segítve vett részt abban a város- és közösségépítő munkában, amely egy történelmi fővároshoz méltó, mégis modern, 21. századi térségközpont fejlődését szolgálta. Várospolitikusi feladatai mellett kiemelt kötelékeket igyekezett építeni a vallási közösségek és a város között, hogy a történelmi egyházak és a helyi zsidó hitközség is szerves része lehessen Székesfehérvárnak, hogy mindenki megtalálhassa hangját és feladatát.

2019-től a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. küldetésével azonosulva vett részt annak kialakításában.

Csanády László Sámuelt a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. saját halottjának tekinti.

Cser-Palkovics András az alábbi szavakkal búcsúzik tőle Facebook oldalán:

"Laci nagyon sokakkal volt jó kapcsolatban, ám nagyon keveseket engedett igazán közel, küzdelmeibe pedig senkit nem avatott be. Amennyire igyekezett támaszává, társává válni sokaknak, oly' nehezen fogadott el támaszt, segítséget önmaga számára. Laci most örökre elment, a barátok, szerettek számára a betölthetetlen űr marad és a soha meg nem válaszolható kérdések."