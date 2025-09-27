Újabb átverési trükk: ezúttal a NEAK nevével élnek vissza a csalók

Újabb csalás ütötte fel a fejét az elmúlt időszakban. Az üzenet küldője a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevével él vissza és arra figyelmezteti sms-ben a címzettet, hogy újítsa meg a TAJ-kártyáját. Ehhez egy linket is küld, mely a felhasználót egy hamis weboldalra irányítja – írja a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, akikhez bejelentés is érkezett egy ilyen esetről.

Csalás, újabb területen, ezúttal a TAJ-kártyákat érintve

Fotó: Bohanek Miklós

A hamis weboldal linkje már önmagában gyanús, domain neve az adathalász kísérletek tipikus jeleit mutatja.

Újabb sms-es csalás

A hamis weboldal megtévesztésig hasonlít a NEAK oldalára – kivéve a domain nevet – és a "Folytatás a frissítéssel" gombra kattintva egy újabb űrlap jelenik meg, amely a személyes adatok megadását kéri, ezeket a csalók később felhasználhatják más támadásokhoz – figyelmeztet az NKI.

Ezzel azonban még nincs vége, miután megadjuk a személyes adatainkat, a következő lépés egy 1,80 eurós "fizetési díj" kifizetése. A weboldal a bankkártyaadataink megadását kéri. Ez a csalás fő eleme, hiszen ezekkel az adatokkal a csalók hozzáférhetnek a bankszámlánkhoz.

Az NKI azt tanácsolja, hogy senki ne kattintson a linkre és ne adja meg személyes adatait!