Családi filmkalandok az Alba Plázában

A nyári siker után szeptemberben is folytatódik a CineMatiné a Cinema City mozijaiban – így a székesfehérvári Alba Plázában is várják a családokat hétvégenként a legnépszerűbb gyerek- és családi filmekkel.

Feol.hu

A mozi a nyári szünidő után a szeptemberi hétvégéken is igazi családi program lehet Székesfehérváron: a Cinema City meghosszabbította ugyanis a Szünidei CineMatiné kezdeményezést, amely szeptemberben az Alba Pláza mozijában is várja a kicsiket és nagyokat.

A,Young,Caucasian,Family,Is,At,The,Movie,Theater,Enjoying
A nyári siker után szeptemberben is folytatódik a CineMatiné a Cinema City mozijaiban
Forrás:  Shutterstock

A CineMatinén a legnépszerűbb családi filmek érhetők el szélesvásznon, valódi moziélményként – azok számára is, akik talán most ülnek be életükben először egy vetítésre. „Nem csupán filmnézésről van szó, hanem arról, hogy a családok együtt élhessék át a nagybetűs mozi varázsát” – hangsúlyozta Buda Andrea, a Cinema City marketing- és PR-igazgatója.

Minden szeptemberi hétvégén lesznek CineMatiné filmek, minden alkalommal más-más: szeptember 6-7-én a Paddington Peruban, 13-14-én A hupikék törpikék, 20-21-én Sonic, a sündisznó 3., míg 27-28-án a Disney-Pixar Elio című animációs kalandfilmje.

 

