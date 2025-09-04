Családi filmkalandok az Alba Plázában

A mozi a nyári szünidő után a szeptemberi hétvégéken is igazi családi program lehet Székesfehérváron: a Cinema City meghosszabbította ugyanis a Szünidei CineMatiné kezdeményezést, amely szeptemberben az Alba Pláza mozijában is várja a kicsiket és nagyokat.

A nyári siker után szeptemberben is folytatódik a CineMatiné a Cinema City mozijaiban

Forrás: Shutterstock

A CineMatinén a legnépszerűbb családi filmek érhetők el szélesvásznon, valódi moziélményként – azok számára is, akik talán most ülnek be életükben először egy vetítésre. „Nem csupán filmnézésről van szó, hanem arról, hogy a családok együtt élhessék át a nagybetűs mozi varázsát” – hangsúlyozta Buda Andrea, a Cinema City marketing- és PR-igazgatója.

Minden szeptemberi hétvégén lesznek CineMatiné filmek, minden alkalommal más-más: szeptember 6-7-én a Paddington Peruban, 13-14-én A hupikék törpikék, 20-21-én Sonic, a sündisznó 3., míg 27-28-án a Disney-Pixar Elio című animációs kalandfilmje.