Country nap hozta vissza a vadnyugatot a Dunántúlra, íme a látványos fotók!

Sárosdon első alkalommal rendezték meg a Country Napot, amely vidéki közösségi eseményként robbant be a köztudatba. A Dreams Zenekarral közösen szervezett eseményen közel 800 résztvevő élvezte a western hangulatot, a cowboy ruházatot és a hagymás babos, BBQ húsos gasztronómiát.

A country nap családi program volt! Forrás: Az önkormányzat

A vendégek farmerben, kockás ingben és kalapban érkeztek, ezzel maguk is hozzájárultak a nap jellegzetes atmoszférájához. A grill egész nap működött: texasi hamburgerek, tortillák, hagymás bab és BBQ húsok sorakoztak az asztalokon. A Sárosdi Magyar Pacal Főző Egyesület három kondér chilisbabbal örvendeztette meg a közönséget, a Chilicum tüzes chili szószai pedig igazi pikantériát adtak a kínálatnak. A színpadon fellépett a Mephisto, a Don Attila feat. Standby Light és a Dreams zenekar, akik sorra hozták a legjobb country dallamokat. Az est fénypontja a Jeans and Dance Country Club line dance bemutatója volt, amelyhez a közönség is csatlakozott, így együtt ropták a táncot a zenekarokkal.

Forrás: Az önkormányzat

A gyerekeknek külön élményt jelentett Jack Speno „7 próba” western show-ja, ahol indiánlányként vagy sheriffként próbálhatták ki a vadnyugat kalandjait. Lovaglás, csirke terelés, állathang-utánzás és ezüstkeresés színesítette a programot. A legkisebbek számára gyereksarok is működött játékokkal és kézműves foglalkozásokkal, a hordóvonat pedig egész nap körözött a Kapa-Kupa Motorsport Egyesület jóvoltából. Különleges látványosság volt Bill, az élő bika, akire a gyerekek felülhettek, a bátrabbak pedig a gépbikán bizonyíthatták cowboy-ügyességüket. A „Törvényenkívüliek” western show-ja és a klasszikus amerikai autók felvonulása tovább emelték a rendezvény színvonalát.

Forrás: Az önkormányzat

Country Nap, hatalmas élmény!

Dunkl Gergely polgármester közösségi oldalán így fogalmazott:

Ez a nap bebizonyította, hogy Sárosdon ismét egy olyan közösségi program valósult meg, amely tükrözi településünk találékonyságát, erejét és igazi vidéki hangulatát. Hálás köszönet mindenkinek, aki munkájával, jelenlétével vagy támogatásával hozzájárult ehhez a felejthetetlen élményhez.

A polgármester kiemelte, hogy a helyi vállalkozók, civil szervezetek és önkéntesek összefogása nélkül nem jöhetett volna létre ez a példaértékű rendezvény, amely ismét megmutatta, hogy „közösen az álmokat valóra tudjuk váltani”.