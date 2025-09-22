szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

3 órája

Indulnak a 2026-os NEA és Városi Civil Alap pályázatok – itt vannak a részletek

Címkék#NEA#CVA#Városi Civil Alap#részletek#pályázat

Szeptember elsején jelentette be Szalay-Bobrovniczky Vince, helyettes államtitkár a Városi Civil Alap (CVA) és a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2026. évi összevont és egyszerűsített pályázati kiírás lehetőségeit. A CVA új lehetőségeket is kínál a civil szervezeteknek. A pályázatok beadására eltérő időszakokban van lehetőség.

Feol.hu
Indulnak a 2026-os NEA és Városi Civil Alap pályázatok – itt vannak a részletek

civil szervezetek

Forrás: Shutterstock

A Városi Civil Alap (VCA) az 5 ezer fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatását biztosítja. Olyan támogatási célok megvalósítását is lehetővé teszi, amelyekre a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) terhére nincs lehetőség (ingatlanberuházás, gépjárműbeszerzés). A támogatási keretösszege 4,8 milliárd forint – tájékoztat a Fejér Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltatón Központ közleménye.

A CVA új lehetőségeket is kínál a civil szervezeteknek.
A CVA új lehetőségeket is kínál a civil szervezeteknek.
Forrás: Shutterstock

Új lehetőségek a civil szervezeteknek

Változások az előző évhez képest az ingatlanberuházási kategóriában a pályázatot benyújtók körének bővítése: ha a használó használati díjat fizet azért, mert önkormányzati rendelet tiltja az ingyenes bérbeadást, vagy előírja a lakáshasználati díj/bérleti díj fizetését, az erről szóló nyilatkozat és az önkormányzati rendelet csatolásával lehetőség van pályázat benyújtására.

Változás történt a gépjárműbeszerzési kategóriában is:

  •  műszaki paraméterek meghatározásának módosítása (személygépkocsi), elektromos autó bekerülése;
  • kivételi kör bővítése – a tűzoltóautó mellett – a mentőautóval;
  • beszerezhető gépjármű életkorának emelése 15 évre.

Regisztrációs időszak

  • VCA: 2025. szeptember 1., 10 órától – október 01., 14 óráig — Összevont igényelhető összeg: 400 ezer– 3 millió forint, összevont vegyes: 500 ezer – 5 millió forint.
  • NEA:  az összevont esetében 2025. október 06. 10 órától – november 05., 14 óráig — Egyszerűsített igényelhető összeg: 100 ezer – 400 ezer forint. 
  • az egyszerűsítettnél  október 20., 10 órától – november 19. 14 óráig

Míg 2025-ben 13,0259 milliárd forintból tudott gazdálkodni az alap, addig a NEA 2026. évi keretösszege az alap fennállásának történetében az eddigi legmagasabb, 16,042 milliárd forint.

Szerződésmódosítás részletei

Fontos, hogy szerződésmódosítás benyújtására kizárólag a megvalósítási időszakon belül (NEA 2026. esetében 2026. április 1. – 2027. március 31. között, VCA 2026. esetében 2026. január 1. - 2027. december 31. között) van lehetőség! (A támogatás folyósítása megelőzheti a megvalósítási időszakot!)

Rendkívüli elszámolási lehetőség: 2025. december 31-ig van lehetőség az elszámolási szakaszban levő NEA támogatások (NEAO, NEAG, NEAE) esetében egy nyilatkozat benyújtására, amely a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást is kiváltja (ebben az esetben nincs szükség a bizonylatok NIR-be történő feltöltésére, sem számlaösszesítő benyújtására).

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu