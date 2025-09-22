Indulnak a 2026-os NEA és Városi Civil Alap pályázatok – itt vannak a részletek

A Városi Civil Alap (VCA) az 5 ezer fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatását biztosítja. Olyan támogatási célok megvalósítását is lehetővé teszi, amelyekre a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) terhére nincs lehetőség (ingatlanberuházás, gépjárműbeszerzés). A támogatási keretösszege 4,8 milliárd forint – tájékoztat a Fejér Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltatón Központ közleménye.

A CVA új lehetőségeket is kínál a civil szervezeteknek.

Forrás: Shutterstock

Új lehetőségek a civil szervezeteknek

Változások az előző évhez képest az ingatlanberuházási kategóriában a pályázatot benyújtók körének bővítése: ha a használó használati díjat fizet azért, mert önkormányzati rendelet tiltja az ingyenes bérbeadást, vagy előírja a lakáshasználati díj/bérleti díj fizetését, az erről szóló nyilatkozat és az önkormányzati rendelet csatolásával lehetőség van pályázat benyújtására.

Változás történt a gépjárműbeszerzési kategóriában is:

műszaki paraméterek meghatározásának módosítása (személygépkocsi), elektromos autó bekerülése;

kivételi kör bővítése – a tűzoltóautó mellett – a mentőautóval;

beszerezhető gépjármű életkorának emelése 15 évre.

Regisztrációs időszak

VCA: 2025. szeptember 1., 10 órától – október 01., 14 óráig — Összevont igényelhető összeg: 400 ezer– 3 millió forint, összevont vegyes: 500 ezer – 5 millió forint.

NEA: az összevont esetében 2025. október 06. 10 órától – november 05., 14 óráig — Egyszerűsített igényelhető összeg: 100 ezer – 400 ezer forint.

az egyszerűsítettnél október 20., 10 órától – november 19. 14 óráig

Míg 2025-ben 13,0259 milliárd forintból tudott gazdálkodni az alap, addig a NEA 2026. évi keretösszege az alap fennállásának történetében az eddigi legmagasabb, 16,042 milliárd forint.

Szerződésmódosítás részletei

Fontos, hogy szerződésmódosítás benyújtására kizárólag a megvalósítási időszakon belül (NEA 2026. esetében 2026. április 1. – 2027. március 31. között, VCA 2026. esetében 2026. január 1. - 2027. december 31. között) van lehetőség! (A támogatás folyósítása megelőzheti a megvalósítási időszakot!)

Rendkívüli elszámolási lehetőség: 2025. december 31-ig van lehetőség az elszámolási szakaszban levő NEA támogatások (NEAO, NEAG, NEAE) esetében egy nyilatkozat benyújtására, amely a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást is kiváltja (ebben az esetben nincs szükség a bizonylatok NIR-be történő feltöltésére, sem számlaösszesítő benyújtására).