Steiner József barátai állnak ott Charlie Kirk özvegye mellett
Charlie Kirk-öt szeptember 10-én ölték meg a Utah Valley Egyetem egyik rendezvényén, gyilkosa egy puskával nyakon lőtte az Orem-ben található campus egyik épületének tetejéről. Dr. Steiner József, az ausztriai központú TCM felekezetközi keresztény szervezet – amely szervezeti vezetőket képez Európában, Afrikában, Ázsiában és Amerikában – protestáns teológia, missziológia professzora az év tekintélyes részét az Egyesült Államokban tölti. Bár ő maga csak futólag találkozott a gyáva merénylet áldozatával, hosszú évek óta baráti kapcsolatot ápol azokkal a személyekkel, akik ezekben a napokban támaszként, lelki gondozóként ott állnak a Charlie Kirk család mellett.
– Nem mondhatom, hogy Charlie-t személyesen ismertem, de távolról annál inkább követtem a tevékenységét – nyilatkozta a FEOL-nak Steiner József lelkipásztor. – Egyetlen alkalommal találkoztunk annak kapcsán, hogy az általam vezetett képzési program több hallgatójával közeli barátságot ápolt. Jól ismerem közvetlen barátait, a szomszédját, azokat, akikkel a házaspár sok időt töltött és szívesen vacsorázott együtt. Nekem mindig nagyon hitelesnek tűnt. Tehát nem csupán abból alakítottam ki a véleményem, amit egy videofelvételből meg lehet állapítani, hiszen az nagyon felszínes megítélése volna egy személynek, a munkásságának és az életének. Ezért is háborodtam fel nagyon azokon a borzasztó módon negatív hangvételű megjegyzéseken, amelyek – ráadásul keresztény köntösbe bújtatva – Charlie Kirk életével kapcsolatban megjelentek.
Ki volt Charlie Kirk valójában, milyennek látta őt?
– Mindenki tudhatná, aki egy kicsit jártas a keresztény etikában, hogy mi alapján mondhatunk véleményt valakiről – ráadásul annak tudatában, hogy szinte még meg sem száradt rajta a merénylő által kiontott vér. Elsőként rögzítenünk kell, hogy Isten teremtménye volt, egy ember, aki rövid idővel ezelőtt halt meg. Másodjára meg kell vizsgálnunk, miként viszonyult az adott személy a Teremtő Istenhez. Charlie Kirk-el kapcsolatban ezzel semmiféle problémánk nem lehet, hiszen Isten iránt elkötelezett, hívő keresztény módon élte az életét. Ezután következik egy újabb koncentrikus kör, amellyel rátekinthetünk valakinek az életére, márpedig az, hogy milyen hatása volt a környezetére. Abszolút tökéletesség nem létezik, de közvetlen, legszorosabb barátaitól tudom, hogy nagyszerű férj és apa volt. Mindemellett fontos elmondani, hogy nem főállású lelkipásztorként, de keresztény szolgálattevőként tevékenykedett a Dream City Church nevű gyülekezetben. Ez egy több helyszínen működő gyülekezet, de Arizonában van a fő istentiszteleti helyszín, és ő oda tartozott. Ott jól ismerték az ő keresztyén életét, a szolgálatát, és rendkívül megbecsült tagja volt a gyülekezetének.
– A progresszív liberálisok elsősorban politikai aktivitása miatt bírálják, vagy ócsárolják. Mi ennek az alapja?
– Valóban voltak politikai állásfoglalásai, hiszen ő nem csak úgy azonosította magát, mint egy keresztény szolgálattevő, aki csak a keresztény hit területének szűken értelmezett témáiban nyilatkozik meg, hanem patriótaként is, akinek fontos a hazája és a nemzete. Nagyon bánt látnom, hogy néhányan meddig ragadtatják magukat akkor, amikor az özvegy könnyei még fel sem száradtak. Ezek az emberek azt felejtik el – amit a mi gyülekezetünkben már a vasárnapi iskolás gyerekeknek is megtanítjuk –, hogy semmit sem szabad kiragadni az összefüggéseiből. Egy ember életét különösen nem. Ezért nem csak azt kell nézni, hogy ő milyen politikai közösséghez tartozott, és ott milyen üzeneteket fogalmazott meg, hanem azt is, ki volt Isten gyermekeként, Istennel való kapcsolatában, mi az életműve férjként, szolgálattevőként – márpedig ezekben nem találhat senki kifogást. Szükséges megérteni, hogy keresztény identitásunkból különböző gondolatokig juthatunk el: van, akinek nagyon fontos a hazájához és a nemzetéhez való kötődés, ez pedig patrióta szemléletet szül. Charlie Kirk esetében az Istenhez való elköteleződés, a keresztény-konzervatív értékekhez való ragaszkodás összekapcsolódott egy bizonyos politikai oldallal való szövetséggel, ezért próbálják most relativizálni, kiradírozni a teljes életművét. Még azt a tényt is megkérdőjelezik, hogy a hitéért, Krisztus szolgálatában halt meg. Ezt nagyon elszomorítónak tartom.
Miért vált célponttá?
– Rendkívüli hatást tett a fiatalokra, az én környezetben is akad olyan, aki miatta tért meg. Miként tudta hitelesen megszólítani őket?
– Szeretném kihangsúlyozni, hogy én nem foglalkozom pártpolitikával. A társadalmunk formálódása azonban annál komolyabban foglalkoztat, az, hogy a keresztény hit miként jelenik meg a társadalomban, és azokban az értékekben, amelyeket bármilyen politikai párt és kormány tevékenységében tapasztalhatunk. Charlie is ennek a szemléletnek volt a nagykövete, mert megértette: az első és legfontosabb, hogy az emberek hitre jussanak, megtérjenek, bűnbocsánatot nyerjenek és kövessék Krisztust. Charlie Kirk felavatott szolgálattevő volt, aki hihetetlen vonzerővel rendelkezett, rengeteg fiatal tért meg a hatására a gyülekezetében és másutt. Vélhetően ezért vált célponttá. Úgy gondolta, a társadalom akkor fordul helyes irányba, ha az emberek megbékélnek Istennel, hitre jutnak és részt vesznek a gyülekezeti életben – és e változás hatásának meg kell jelennie az egész nemzet felépítésében. Mivel vállalta a keresztény-konzervatív értékrendet és mindezt karizmatikus módon közvetítette, fiatalok tíz- és százezreire lett hatással: bizonyos körök és személyek úgy gondolták, hogy ezt az embert jobb lesz kiiktatni. Sajnálatos, hogy Európában és az Egyesült Államokban több hasonló merénylet történt és egyre gyakrabban folyamodnak ilyen eszközökhöz azok, akik fizikai kivégzéssel, merénylettel hallgattatják el azokat, akiket máshogy nem lehet.
– Még azzal is vádolják, hogy gyűlöletbeszédeket tartott. Lehet ilyesmit találni a megnyilatkozásaiban?
– Ez egy nagyon veszélyes fegyver, mert ezt bárkire rá lehet fogni. Keresztény lelkipásztorként én határozottan ellene vagyok annak, hogy bárkivel szemben bármilyen gyűlöletet fejezzünk ki. Charlie Kirk sem lerombolni vagy megalázni akarta azokat, akikkel ellentétes véleményen volt, hanem a Szentírásra alapozott érvrendszerrel igyekezett vitapartnereit megmenteni és Isten felé irányítani. Szeretettel és kedvesen tette ezt azért, hogy hitre jutás által vitapartnerei is megmeneküljenek. Ezt persze lehet gyűlöletbeszédnek nevezni, ugyanakkor semmi köze hozzá.
– Mi a helyzet a radikalizmus vádjával?
– Nem csodálkozhatunk egyfajta radikalizmuson, hiszen Jézus maga is radikális volt, amikor azt mondta: „Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a Földre”. De ez nem azt jelentette, hogy gyújtogatott, vagy szét akarta verni a társadalmat, hanem azt, hogy tudta, erőteljes üzenetét, szavait felfordulás követi. Radikális szolgálat az, amit Jézus vállalt, az ilyenért pedig néha komoly árat vagyunk kénytelenek fizetni. Charlie a legnagyobb árat fizette meg, és mi legalább annyival tartozunk neki, hogy nem vitatjuk el a vértanúságát. Az érintetteket arra kérem, hogy ne gyalázzák meg az emlékét azzal, hogy azt mondják, írják és hirdetik: azért gyilkolták meg, mert radikális politikai aktivista volt. Egyébként, ha az lett volna, egy merénylet arra sem lehet helyes válasz.
Nem halt meg hiába
– A gyalázkodók miatt sok negatív jelenséget tapasztalni, de látni ezek ellentétjét is. Sokan azt mondták, példaképük halála okot adott nekik arra, hogy kilépjenek a színre és hasonló módon érveljenek és cselekedjenek a szolgálatban. Azaz nem halt meg hiába?
– Valóban nem. Lelkipásztorként és vezetőképző egyetemi oktatóként sokak oktatója vagyok, érzem a felelősséget és látom a történtek következményeit, az egymásnak feszülő indulatok károkozását még keresztény környezetben is. A nyilvánvaló szomorúság és bánat mellett látom az örömteli hatást: a merényletet követő napokban tízezrek csatlakoztak a gyülekezetekhez, olyanok lettek aktívabbak, akik távolról már követték Krisztus útját, de ezek után teljesen át akarták adni az életüket neki és vállalják az ehhez szükséges összes áldozatot. Sokak odáig jutottak, hogy feltették magukban a kérdést, mit tudnak tenni a nemzetükért, azért, hogy a társadalom ne essen szét és bibliai értelemben fejlődjék tovább.
– Mi volt az első gondolata, amikor eljutott önhöz a merénylet híre?
– Charlie Kirk kivégzéséről Tertullianus egyházatya mondása jutott eszembe, amely úgy hangzik, hogy a „Vértanúk vére a keresztyének magvetése”. Jézus Krisztus beszélt arról, hogy abból a gabonamagból, amely nem kerül a földbe, nem lesz új növény. Meg kell, hogy haljon, Jézus Krisztus esetében is ez történt. Földön járásának, szolgálatának voltak rendkívüli hatásai, hiszen betegeket gyógyított, megszabadította a szenvedőket, de igazából a kereszthalála okozta azt a hatalmas robbanást, amely miatt mi azt állíthatjuk, hogy Krisztus követőjeként megszabadulhatunk a bűneinktől. Sokat járok üldözött keresztények közé, akik közül többen elmondták, hogy melyik családtagjukat, barátjukat ölték meg, börtönözték be a keresztény misszió miatt. De ezek az esetek mindig magvetésnek bizonyultak, mert megsokszorozódott az eredménye a látásnak, hitele a krisztusi életnek. Amikor egy merénylő, vagy egy diktatórikus kormányzat kivégzéssel iktat ki egy nagyon határozottan Krisztus üzenetét közvetítő embert, az mindig magvetés.
– Hivatása során sok olyan hívővel találkozik, aki keresztény hite miatt életveszélynek teszi ki magát?
– Hogyne, igen, jónéhánnyal. Az egyik közép-ázsiai ország kapcsán éltük meg, hogy egy kis gyülekezet laikus lelkipásztorát, aki járt a képzéseinkre, aki krisztusi elhívásból követte és szolgálta az Urat, letartóztatták és vélhetően munkatáborba zárták. Ez általában ott harmincéves börtönt, kényszermunkát jelent egy kőfejtőben úgy, hogy nincs levél, nincs látogatás, nincs semmilyen információ. Róla tehát biztosan nem jön hír harminc évig, de talán életben marad. Miután ez megtörtént, ismét ott, abban a bizonyos „sztán” országban végeztünk képzést tanártársaimmal. És helyette, aki eltűnt, és akiért együtt imádkoztunk, kilencen érkeztek a gyülekezetéből. Egyszerű asszonyok, középkorú és idősebb férfiak. Könnyek között, de határozottan mondták, nem tudják, mi történt lelkipásztorukkal, eltűnt hittestvérükkel, de segítik a családját és megértették, hogy most már nekik kell folytatni a küldetését. Kérték, támogassuk, tanítsuk őket, hogy megmaradhasson a gyülekezet. Kilenc új hitvalló, hitét bátran képviselő ember született tehát annak az egy kereszténynek a magvetéséből.