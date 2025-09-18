Steiner József barátai állnak ott Charlie Kirk özvegye mellett

Steiner József: „Nem csak azt kell nézni, hogy ő milyen politikai közösséghez tartozott, és ott milyen üzeneteket fogalmazott meg, hanem azt is, ki volt Isten gyermekeként, Istennel való kapcsolatában, mi az életműve férjként, szolgálattevőként”

– A progresszív liberálisok elsősorban politikai aktivitása miatt bírálják, vagy ócsárolják. Mi ennek az alapja?

– Valóban voltak politikai állásfoglalásai, hiszen ő nem csak úgy azonosította magát, mint egy keresztény szolgálattevő, aki csak a keresztény hit területének szűken értelmezett témáiban nyilatkozik meg, hanem patriótaként is, akinek fontos a hazája és a nemzete. Nagyon bánt látnom, hogy néhányan meddig ragadtatják magukat akkor, amikor az özvegy könnyei még fel sem száradtak. Ezek az emberek azt felejtik el – amit a mi gyülekezetünkben már a vasárnapi iskolás gyerekeknek is megtanítjuk –, hogy semmit sem szabad kiragadni az összefüggéseiből. Egy ember életét különösen nem. Ezért nem csak azt kell nézni, hogy ő milyen politikai közösséghez tartozott, és ott milyen üzeneteket fogalmazott meg, hanem azt is, ki volt Isten gyermekeként, Istennel való kapcsolatában, mi az életműve férjként, szolgálattevőként – márpedig ezekben nem találhat senki kifogást. Szükséges megérteni, hogy keresztény identitásunkból különböző gondolatokig juthatunk el: van, akinek nagyon fontos a hazájához és a nemzetéhez való kötődés, ez pedig patrióta szemléletet szül. Charlie Kirk esetében az Istenhez való elköteleződés, a keresztény-konzervatív értékekhez való ragaszkodás összekapcsolódott egy bizonyos politikai oldallal való szövetséggel, ezért próbálják most relativizálni, kiradírozni a teljes életművét. Még azt a tényt is megkérdőjelezik, hogy a hitéért, Krisztus szolgálatában halt meg. Ezt nagyon elszomorítónak tartom.

Miért vált célponttá?

– Rendkívüli hatást tett a fiatalokra, az én környezetben is akad olyan, aki miatta tért meg. Miként tudta hitelesen megszólítani őket?

– Szeretném kihangsúlyozni, hogy én nem foglalkozom pártpolitikával. A társadalmunk formálódása azonban annál komolyabban foglalkoztat, az, hogy a keresztény hit miként jelenik meg a társadalomban, és azokban az értékekben, amelyeket bármilyen politikai párt és kormány tevékenységében tapasztalhatunk. Charlie is ennek a szemléletnek volt a nagykövete, mert megértette: az első és legfontosabb, hogy az emberek hitre jussanak, megtérjenek, bűnbocsánatot nyerjenek és kövessék Krisztust. Charlie Kirk felavatott szolgálattevő volt, aki hihetetlen vonzerővel rendelkezett, rengeteg fiatal tért meg a hatására a gyülekezetében és másutt. Vélhetően ezért vált célponttá. Úgy gondolta, a társadalom akkor fordul helyes irányba, ha az emberek megbékélnek Istennel, hitre jutnak és részt vesznek a gyülekezeti életben – és e változás hatásának meg kell jelennie az egész nemzet felépítésében. Mivel vállalta a keresztény-konzervatív értékrendet és mindezt karizmatikus módon közvetítette, fiatalok tíz- és százezreire lett hatással: bizonyos körök és személyek úgy gondolták, hogy ezt az embert jobb lesz kiiktatni. Sajnálatos, hogy Európában és az Egyesült Államokban több hasonló merénylet történt és egyre gyakrabban folyamodnak ilyen eszközökhöz azok, akik fizikai kivégzéssel, merénylettel hallgattatják el azokat, akiket máshogy nem lehet.