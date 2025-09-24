Forradalmi újítás a fehérvári buszközlekedésben

Új utastájékoztató rendszer tesztelését kezdte meg a MÁV-csoport, a folyamatban pedig Székesfehérvár is részt vesz. Ezzel pedig forradalmi újítás érkezik a fehérvári buszközlekedésbe. A Videotonnál és a Budai-Gáz utca buszmegállóban helyeztek ki egy-egy új magyar fejlesztésű és gyártású, napelemes technológiával működő eszközt – közölte Cser-Palkovics András polgármester.

Forradalmi eszközt tesztel a fehérvári buszközlekedésben a Máv-csoport.

Forrás: Cser-Palkovics András Facebook oldala

Előnyös fejlesztés a fehérvári buszközlekedésben

A városvezető tájékoztatása szerint a rendszer több szempontból is előnyösnek ígérkezik. Mivel áramforrástól független, egyszerűbb a telepítése és az üzemeltetése is, emellett pedig a valós idejű adatközlésnek köszönhetően a forgalmi helyzet változásairól is azonnali tájékoztatást kaphatnak az utasok – tájékoztatott közösségi oldalán a polgármester.