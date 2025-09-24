szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

15°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Okos megoldás

46 perce

Forradalmi újítás a fehérvári buszközlekedésben

Címkék#utastájékoztatási rendszer#tesztüzem#napelem#buszközlekedés#MÁV

Az országban összesen hat helyen, köztük két fehérvári helyszínen kezdte meg egy új, valós idejű utastájékoztató rendszer tesztelését a MÁV-csoport. A fejlesztésnek köszönhetően az utasok azonnali közlekedési információkat kaphatnak.

Feol.hu

Új utastájékoztató rendszer tesztelését kezdte meg a MÁV-csoport, a folyamatban pedig Székesfehérvár is részt vesz. Ezzel pedig forradalmi újítás érkezik a fehérvári buszközlekedésbe. A Videotonnál és a Budai-Gáz utca buszmegállóban helyeztek ki egy-egy új magyar fejlesztésű és gyártású, napelemes technológiával működő eszközt – közölte Cser-Palkovics András polgármester.

fehérvári buszközlekedés
Forradalmi eszközt tesztel a fehérvári buszközlekedésben a Máv-csoport.
Forrás: Cser-Palkovics András Facebook oldala

Előnyös fejlesztés a fehérvári buszközlekedésben

A városvezető tájékoztatása szerint a rendszer több szempontból is előnyösnek ígérkezik. Mivel áramforrástól független, egyszerűbb a telepítése és az üzemeltetése is, emellett pedig a valós idejű adatközlésnek köszönhetően a forgalmi helyzet változásairól is azonnali tájékoztatást kaphatnak az utasok – tájékoztatott közösségi oldalán a polgármester.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu