Székesfehérváron tartják a Budapest Central European divathét kísérő programját

A Magyar Divat & Design Ügynökség tizenhatodik alkalommal rendezi meg a közép-európai régió központi divateseményét, a Budapest Central European Fashion Weeket. Szeptember 1–7. között közel száz magyar és régiós alkotó kollekciója látható a divathéten, melyeket izgalmas divatipari programok, kerekasztal-beszélgetések, showroom megnyitók és akciók kísérnek. A 2026-os tavaszi-nyári kollekciókat bemutató BCEFW-n a legismertebb magyar és régiós tervezők mellett az új generáció alkotói is bemutatkoznak a Budapest Central European divathéten.

Székesfehérvár sem marad ki a Budapest Central European divathét programjaiból

A Budapest Central European divathét programjai Fehérváron

A divathét egyetlen vidéki helyszíne Székesfehérvár lesz. Az Art&Joy szervezésében a város ad otthont a nemzetközi esemény hivatalos kísérőprogramjainak. Szeptember 3–5. között a Fashion in motion című programmal a Már Vártalak Pékség és Kávézóban várják az érdeklődőket. A fehérvári származású tervező, Páncsity Kata Pakamé öltözékeiben a letisztult elegancia és extravagancia jelenik meg egyszerre, jelen lesznek Lozar kortárs, izgalmas, nőies darabjai, amelyek a környezettudatosság és a slow fashion elveit mentén készültek. A fenntartható és stílusos kiegészítőket a Thinwood SzemüvegSzabóság mutatja be – írja az ÖKK.

Szeptember 5-én, pénteken 17 órakor Trokán Nóra fotókiállítása nyílik meg, amelyet egy divatbemutató előz meg. A megnyitót követően az alkotókkal Decsi Edit, a Vörösmarty Színház színművésze beszélget.