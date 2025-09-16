Gyász: elhunyt az ismert magyar költő

Buda Ferencnek számos verseskötete jelent meg, és Buda Ferenc műfordítói munkássága is kiemelkedő volt: többek között baskír, finn, kirgiz, lapp, mari, mordvin, török és udmurt nyelvből fordított. Buda Ferenc költői és fordítói munkásságát több rangos díjjal is elismerték - írja az origo.hu.

In memoriam Buda Ferenc

Buda Ferenc munkásságát több díjjal is elismerték

1973-ban Buda Ferenc Radnóti Miklós- és József Attila-díjat kapott, 1994-ben Buda Ferencet a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki. 1999-ben Buda Ferenc Déry Tibor-díjat, 2000-ben pedig Buda Ferenc Balassi Bálint-emlékkardot és Kölcsey-díjat vehetett át.