Gyász: elhunyt az ismert magyar költő

Címkék#művész#Buda Ferenc#gyász

Életének nyolcvankilencedik évében, kedden elhunyt Buda Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, műfordító, a nemzet művésze – közölte a család az MTI-vel. Buda Ferenc hosszantartó, súlyos betegség után halt meg. A család tájékoztatása szerint Buda Ferenc méltósággal viselt, hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el szerettei körében.

Feol.hu

Buda Ferencnek számos verseskötete jelent meg, és Buda Ferenc műfordítói munkássága is kiemelkedő volt: többek között baskír, finn, kirgiz, lapp, mari, mordvin, török és udmurt nyelvből fordított. Buda Ferenc költői és fordítói munkásságát több rangos díjjal is elismerték - írja az origo.hu.

Buda Ferenc
In memoriam Buda Ferenc

Buda Ferenc munkásságát több díjjal is elismerték 

1973-ban Buda Ferenc Radnóti Miklós- és József Attila-díjat kapott, 1994-ben Buda Ferencet a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki. 1999-ben Buda Ferenc Déry Tibor-díjat, 2000-ben pedig Buda Ferenc Balassi Bálint-emlékkardot és Kölcsey-díjat vehetett át.

