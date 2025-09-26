Brutális erővel támad a 15 tonnás föld alatti lény

Szeptember 6-án délelőtt különleges kiállítás nyílt Kincsesbányán. Egy új, speciális érdeklődésű baráti kör a bányászemlékek és hagyományok őrzésére és átadására esküdött fel, és az általuk összegyűjtött képeket, tárgyakat, eszközöket tették közkinccsé, három napon át. A jelentős mennyiségű tárgyi emlék közül az első, amit az érdeklődők láthattak a Kincsesbányai Művelődési Házhoz közeledve, a 15 tonnás, brutális méreteket és erőt sugárzó Lótetű volt, vagyis a GHH LF4.1 bányászati homlokrakodó, aminek helyszínre szállításával a Dolomit 2000 Kft. támogatta a helyi gyűjtők tárlatát.

A brutális erővel bíró föld alatti Lótetű össztömege meghaladhatja a 15 tonnát, ám ettől függetlenül szinte ugyanolyan sebességgel halad, mint üresen

Fotó: PJD

Teljesen szárazon is 11 tonna

A sárga bányagépet a GFF Fahrzeugbau LF4 gyártotta, kifejezetten olyan feladatokra, amit a föld alatt kellett elvégezni. A bányászok mindennek adnak nevet, így nem meglepő, hogy az ő munkájukat is segítő GHH LF4.1 sem maradhatott az eredeti nevén, így keresztelték a monstrumot Lótetűnek, ami már szárazon is 11 tonna. Ehhez jön még a 150 liter dízel üzemanyag, és a 115 liter hidraulikaolaj, némi hűtőfolyadék és más hozzávalók, mint például a 100 kilós kezelő. Aztán ha már megy a masina, akkor képes a két köbméteres kanalával 3800 kilót felvenni, majd akár 20 km/-h-val hasítani a járatokban.

Deutz dízelmotor az erő forrása

Persze nem csak a bauxittermelés iránti elhivatottság hajtotta valaha ezt az erőgépet, hanem egy DEUTZ F6L 912W dízelmotor is, ami egy kétlépcsős égésű, léghűtéses, soros 6 hengeres szív a vas váz mélyén. A Lótetű 86 lóerejének minden patáját latba kellett vetni, hogy a hatalmas tömegű, közel hét méteres monstrum ilyen gyors és hatékony munkát végezzen. A tekintélyt parancsoló szerkezetet a kiállításon megjelent, talpig waldenbe bújt erdészeti, illetve faipari hagyományőrzők is megcsodálták.

A waldenbe bújt soproni hagyományőrzők is csodájára jártak a tekintélyes Lótetűnek

Fotó: PJD

Minden amit tudni lehet a gépről Műszaki adatok Üres tömeg (szárazon): 11 000 kg

Üres tömeg (üzemkész): 11 740 kg

Max. hasznos teher: 3 800 kg

Billenőterhelés: 9 700 kg

Hosszúság x Szélesség x Magasság: kb. 6 872 mm x 1 684 mm x 1 659 mm

Motor: DEUTZ F6L 912W dízelmotor, kétlépcsős égésű, léghűtéses, soros 6 hengeres motor nyomatékváltó olajhűtővel

Teljesítmény (DIN 6270 szabvány szerint) 63 kW/86 LE 2 300 fordulat/percnél

Nyomaték: 300 Nm 1 400 fordulat/percnél Furat/löket: 100/120 mm Lökettérfogat: 4,71 liter

Elektromos indítómotor: 24 V 24 voltos elektromos rendszer: 2 x 120 Ah.

Kormányzás: hidraulikus csuklós kormánymű kettős működésű kormányhengeren keresztül

Kormányszög: 2 x 40°. Vickers kormányszivattyú

Teljesítmény: 55 l/perc 1510 ford./perctől. Üzemi nyomás: 105 bar Általános adatok Gumiabroncsok: standard méret elöl/hátul: 12.00x24.

Standard kanálűrtartalom (SAE púpozott): 2,0 m³.

Szakítóerő a kanál szélén: 112 kN. Emelési idő: 5,0 s. Süllyesztési idő: 3,8 s.

Ürítési idő: 4,0 s.

Kapaszkodóképesség (az értékek száraz úton, megrakott balkormányos kocsira vonatkoznak

40% (22°) 2,0 km/h sebességnél.

25% (14°) 3,0 km/h sebességnél

13% (7,5°) 5,0 km/h sebességnél

7% (4°) 8,0 km/h sebességnél Haladási sebességek 1. fokozat:3,4 km/h 2. fokozat:6,9 km/h 3. fokozat: 11,5 km/h 4. fokozat:19,3 km/h

A haladási sebességek előre és hátramenetben is érvényesek, üresen és rakománnyal egyaránt.

Fordulási sugár: belső 2650 mm, külső 4880 mm

Üzemanyag 150 L

Hidraulikaolaj 115 L

A brutális Lótetű mindent szállított

Mayer Lajos, a Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság vezetője mondta el, hogy a GHH nem más, mint a Lótetű hivatalos neve. Ő árulta el azt is, hogy az erőgép leginkább a leomlasztott, illetve kitermelt bauxitot vitte a szállítószalagra, de a biztosító anyag szállítása is a feladatai közé tartozott. Nyilván megkérdeztük, hogy mi is az a biztosító anyag, és Mayer Lajos el is magyarázta.