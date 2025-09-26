2 órája
Brutális erővel támad a 15 tonnás föld alatti lény
Az egész történet a szívlapáttal kezdődött, majd jött az önrakodó CAVO, amit a rádió-távirányításos GHH követett a sorban. A bányászat fejlődése folyamatos volt, a termelékenység egyre javult, ám a bányászok tudása nélkül még a brutális, 15 tonnás Lótetű sem ért volna semmit a föld gyomrában.
Fotó: PJD
Szeptember 6-án délelőtt különleges kiállítás nyílt Kincsesbányán. Egy új, speciális érdeklődésű baráti kör a bányászemlékek és hagyományok őrzésére és átadására esküdött fel, és az általuk összegyűjtött képeket, tárgyakat, eszközöket tették közkinccsé, három napon át. A jelentős mennyiségű tárgyi emlék közül az első, amit az érdeklődők láthattak a Kincsesbányai Művelődési Házhoz közeledve, a 15 tonnás, brutális méreteket és erőt sugárzó Lótetű volt, vagyis a GHH LF4.1 bányászati homlokrakodó, aminek helyszínre szállításával a Dolomit 2000 Kft. támogatta a helyi gyűjtők tárlatát.
Teljesen szárazon is 11 tonna
A sárga bányagépet a GFF Fahrzeugbau LF4 gyártotta, kifejezetten olyan feladatokra, amit a föld alatt kellett elvégezni. A bányászok mindennek adnak nevet, így nem meglepő, hogy az ő munkájukat is segítő GHH LF4.1 sem maradhatott az eredeti nevén, így keresztelték a monstrumot Lótetűnek, ami már szárazon is 11 tonna. Ehhez jön még a 150 liter dízel üzemanyag, és a 115 liter hidraulikaolaj, némi hűtőfolyadék és más hozzávalók, mint például a 100 kilós kezelő. Aztán ha már megy a masina, akkor képes a két köbméteres kanalával 3800 kilót felvenni, majd akár 20 km/-h-val hasítani a járatokban.
Deutz dízelmotor az erő forrása
Persze nem csak a bauxittermelés iránti elhivatottság hajtotta valaha ezt az erőgépet, hanem egy DEUTZ F6L 912W dízelmotor is, ami egy kétlépcsős égésű, léghűtéses, soros 6 hengeres szív a vas váz mélyén. A Lótetű 86 lóerejének minden patáját latba kellett vetni, hogy a hatalmas tömegű, közel hét méteres monstrum ilyen gyors és hatékony munkát végezzen. A tekintélyt parancsoló szerkezetet a kiállításon megjelent, talpig waldenbe bújt erdészeti, illetve faipari hagyományőrzők is megcsodálták.
Minden amit tudni lehet a gépről
Műszaki adatok
- Üres tömeg (szárazon): 11 000 kg
- Üres tömeg (üzemkész): 11 740 kg
- Max. hasznos teher: 3 800 kg
- Billenőterhelés: 9 700 kg
- Hosszúság x Szélesség x Magasság: kb. 6 872 mm x 1 684 mm x 1 659 mm
- Motor: DEUTZ F6L 912W dízelmotor, kétlépcsős égésű, léghűtéses, soros 6 hengeres motor nyomatékváltó olajhűtővel
- Teljesítmény (DIN 6270 szabvány szerint) 63 kW/86 LE 2 300 fordulat/percnél
- Nyomaték: 300 Nm 1 400 fordulat/percnél Furat/löket: 100/120 mm Lökettérfogat: 4,71 liter
- Elektromos indítómotor: 24 V 24 voltos elektromos rendszer: 2 x 120 Ah.
- Kormányzás: hidraulikus csuklós kormánymű kettős működésű kormányhengeren keresztül
- Kormányszög: 2 x 40°. Vickers kormányszivattyú
- Teljesítmény: 55 l/perc 1510 ford./perctől. Üzemi nyomás: 105 bar
Általános adatok
- Gumiabroncsok: standard méret elöl/hátul: 12.00x24.
- Standard kanálűrtartalom (SAE púpozott): 2,0 m³.
- Szakítóerő a kanál szélén: 112 kN. Emelési idő: 5,0 s. Süllyesztési idő: 3,8 s.
- Ürítési idő: 4,0 s.
- Kapaszkodóképesség (az értékek száraz úton, megrakott balkormányos kocsira vonatkoznak
- 40% (22°) 2,0 km/h sebességnél.
- 25% (14°) 3,0 km/h sebességnél
- 13% (7,5°) 5,0 km/h sebességnél
- 7% (4°) 8,0 km/h sebességnél
Haladási sebességek
- 1. fokozat:3,4 km/h 2. fokozat:6,9 km/h 3. fokozat: 11,5 km/h 4. fokozat:19,3 km/h
- A haladási sebességek előre és hátramenetben is érvényesek, üresen és rakománnyal egyaránt.
- Fordulási sugár: belső 2650 mm, külső 4880 mm
- Üzemanyag 150 L
- Hidraulikaolaj 115 L
A brutális Lótetű mindent szállított
Mayer Lajos, a Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság vezetője mondta el, hogy a GHH nem más, mint a Lótetű hivatalos neve. Ő árulta el azt is, hogy az erőgép leginkább a leomlasztott, illetve kitermelt bauxitot vitte a szállítószalagra, de a biztosító anyag szállítása is a feladatai közé tartozott. Nyilván megkérdeztük, hogy mi is az a biztosító anyag, és Mayer Lajos el is magyarázta.
– A biztosító anyag olyan szerkezeti elemekből áll, amik megtartják a bánya falát és plafonját. Ilyenek a harang profil kialakítású TH vasak, vagy az acél süvegek, amiket alumínium gerendával és hidraulikus támmal tolnak fel a felső ívhez. A GHH az egyik utolsó volt a sorban. A bányászok annak idején csákánnyal fejtettek és szívlapáttal rakodtak. Aztán jött a CAVO majd a rádió távirányítású GHH LF4.1, ami nagyon modern eszköz volt akkoriban. Úgy alakították ki a távvezérlést, hogy ha a kezelő szeme elől eltűnik a gép, akkor ne menjen önállóan tovább egy centit sem, a balesetek elkerülése végett.
Volt, hogy egyszer meg a kézi vezérlésnek nem engedelmeskedett a kanyarban eltűnt Lótetű, ezért a kezelő kénytelen volt bemenni a járatba, beülni a vezetőfülkébe, és az ölében tartott távirányítóval elvezetni a rakodógépet a szervizig – mondta a helyi bányászhagyományokat őrző csoport vezetője.
Vállon vinni 87 kilót?
Sem a bauxit sem a biztosító anyag nem volt tehát könnyű tehet a Lótetűnek, de mindig megoldotta a feladatot. A biztosító anyag része volt az a TH vas is, amit íves kialakításánál fogva leginkább csak egy ember tudott vállon vinni. Azt nem mondhatjuk, hogy kényelmesen, mert hogy egy darab ilyen TH vas az 87 kg. El lehet képzelni, hogy milyen erővel nyomta a bányászok vállát azon az egy ponton ez a hatalmas tömeg. Ilyen TH vasakból épült a különleges bányacsomópont a körgyám is, ami ma a kincsesbányai bányászemlékmű, alatta az időkapszulát rejtő csillével.