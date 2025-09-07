2 órája
A Tisza Párt brutálisan megemelné az adókat – a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányba kezdett
A Tisza Párt titkolt adócsomagja 22 és 33 százalékos jövedelemadót tartalmaz. Az Ellenállás Mozgalom országos kampányt indított, hogy mindenki tisztában legyen a veszéllyel.
A közlemény hangsúlyozza: a Tisza-adó az átlag alatti kereseteket is sújtaná, így minden háztartás rosszabbul járna.
Tarr Zoltán szavai szerint
nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk.
Az Ellenállás Mozgalom szerint ez egyértelmű beismerés.
A Tisza párt brutális adóemelése hatalmas terheket róna a magyar családokra
Az országos kampányban bemutatott kalkulátorral a fehérvári és környékbeli családok is kiszámolhatják, mennyit veszítenének. Az eredmények rávilágítanak: a brutális adóemelés valós veszélyt jelent.
A mozgalom szerint a választók félrevezetése elfogadhatatlan, ezért mindent megtesznek, hogy leleplezzék a Tisza terveit.