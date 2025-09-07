A Tisza Párt brutálisan megemelné az adókat – a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányba kezdett

A közlemény hangsúlyozza: a Tisza-adó az átlag alatti kereseteket is sújtaná, így minden háztartás rosszabbul járna.

Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – országos kampány indult ellene

Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldal

Tarr Zoltán szavai szerint

nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk.

Az Ellenállás Mozgalom szerint ez egyértelmű beismerés.

A Tisza párt brutális adóemelése hatalmas terheket róna a magyar családokra

Az országos kampányban bemutatott kalkulátorral a fehérvári és környékbeli családok is kiszámolhatják, mennyit veszítenének. Az eredmények rávilágítanak: a brutális adóemelés valós veszélyt jelent.

A mozgalom szerint a választók félrevezetése elfogadhatatlan, ezért mindent megtesznek, hogy leleplezzék a Tisza terveit.