Átver a Tisza!

2 órája

A Tisza Párt brutálisan megemelné az adókat – a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányba kezdett

A Tisza Párt titkolt adócsomagja 22 és 33 százalékos jövedelemadót tartalmaz. Az Ellenállás Mozgalom országos kampányt indított, hogy mindenki tisztában legyen a veszéllyel.

Feol.hu

A közlemény hangsúlyozza: a Tisza-adó az átlag alatti kereseteket is sújtaná, így minden háztartás rosszabbul járna.

Brutális adóemelés
Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – országos kampány indult ellene
Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldal

Tarr Zoltán szavai szerint 

nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk.

Az Ellenállás Mozgalom szerint ez egyértelmű beismerés.

A Tisza párt brutális adóemelése hatalmas terheket róna a magyar családokra

Az országos kampányban bemutatott kalkulátorral a fehérvári és környékbeli családok is kiszámolhatják, mennyit veszítenének. Az eredmények rávilágítanak: a brutális adóemelés valós veszélyt jelent.

A mozgalom szerint a választók félrevezetése elfogadhatatlan, ezért mindent megtesznek, hogy leleplezzék a Tisza terveit.

 

