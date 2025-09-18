1 órája
Bolygómozgás Fehérvár felett: itt az időpont, amikor igazi csodát láthat
A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló munkatársai péntek délután két helyszínen is távcsővel várják a ritka csillagászati esemény iránt érdeklődőket Székesfehérváron. Különleges bolygómozgást figyelhetünk meg.
Szeptember 19-én, pénteken ritka csillagászati esemény megfigyelésére lesz lehetőség Székesfehérváron. Legutóbb holdfogyatkozást csodálhattunk meg, ezúttal pedig azt láthatjuk, amint a Vénusz bolygót elfedi a Hold a nappali égen. A bolygómozgást Székesfehérvárról 14.21 és 15.40 óra között láthatjuk majd.
Bolygómozgás Fehérvár felett
A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló munkatársai két székesfehérvári helyszínre is kitelepülnek távcsővel, hogy biztosítsák a lehetőséget e ritka jelenség távcsöves megfigyelésére az érdeklődők és az arra járók számára – tájékoztat az ÖKK. Az Alba Pláza buszpályaudvar felőli bejáratánál 13.00-tól 14.21 óráig, a Csónakázó-tó partján, az SZKKK főbejárata előtt 15.40-tól 16.30 óráig lehet majd távcsőből csodálni az égi jelenséget.
Csodaszép felvételen sikerült megörökíteni a holdfogyatkozást (videó)
Teljes holdfogyatkozás
Szeptember elején teljes holdfogyatkozás volt látható Magyarországról is. Székesfehérváron a Terkán Lajos Csillagvizsgáló távcsövekkel várta az érdeklődőket a Királyok Parkjában, míg mások otthonuk kényelméből, kertből, erkélyről figyelték meg az égi jelenséget. Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója amatőr csillagászként gyermekei számára örökítette meg a különleges látványosságot. A felvétel azonban olyan jól sikerült, hogy később közösségi oldalán a nagyközönséggel is megosztotta, így most bárki visszanézheti felgyorsítva a több mint egyórás eseményt.
Sarki fény tündökölt az égen
Márciusban szintén ritka látvány kápráztatta el az eget figyelőket: a sarki fény táncolt Magyarország északi része felett. A rózsaszínes fényjátékot egy közepes erősségű, G2-es geomágneses vihar idézte elő, amelyről több webkamera is látványos felvételeket készített, köztük a füzéri vár és a prédikálószék környékén. Bár hazánkban ritkán figyelhető meg, a Nap jelenlegi aktív ciklusa miatt az elmúlt időszakban többször is feltűnt az aurora borealis, és a következő években is várhatóak hasonló jelenségek.
Sarki fény tündökölt az égen Magyarország felett (videó)
Ritka természeti jelenség
Februárban Molnár Angelika enyingi fotós különleges felvétele került fel a National Geographic oldalára. A ritka természeti jelenséget, a holdhalót Enyingen örökítette meg, amelyet a Hold fénye és a légkör jégkristályai hoztak létre. A kép nemcsak a világhírű magazinban kapott helyet, hanem az M1 időjárás-jelentésében is bemutatták.