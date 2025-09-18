Bolygómozgás Fehérvár felett: itt az időpont, amikor igazi csodát láthat

Szeptember 19-én, pénteken ritka csillagászati esemény megfigyelésére lesz lehetőség Székesfehérváron. Legutóbb holdfogyatkozást csodálhattunk meg, ezúttal pedig azt láthatjuk, amint a Vénusz bolygót elfedi a Hold a nappali égen. A bolygómozgást Székesfehérvárról 14.21 és 15.40 óra között láthatjuk majd.

A Hold és a Vénusz találkozása – bolygómozgás a nappali égen

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Bolygómozgás Fehérvár felett

A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló munkatársai két székesfehérvári helyszínre is kitelepülnek távcsővel, hogy biztosítsák a lehetőséget e ritka jelenség távcsöves megfigyelésére az érdeklődők és az arra járók számára – tájékoztat az ÖKK. Az Alba Pláza buszpályaudvar felőli bejáratánál 13.00-tól 14.21 óráig, a Csónakázó-tó partján, az SZKKK főbejárata előtt 15.40-tól 16.30 óráig lehet majd távcsőből csodálni az égi jelenséget.