Nem fogadta el az önkormányzat a bíróság ítéletét, fellebbezett

Nagy-Ördög Lajos nádasdladányi lakos több mint két évvel ezelőtt a településen rollerezés közben esett el az önkormányzat által fenntartott útszakaszon, állítása szerint a nem megfelelő burkolat miatt. Szerencsére az esésben csak apróbb sérüléseket szenvedett, de ez a mobiltelefonjáról már nem mondható el, az működésképtelenné vált, amelyet egy telefonos szaküzletben állapítottak meg nem sokkal később. Ahogy azt is, hogy a telefon értéke nagyjából 130 ezer forint. Még a feljelentést megelőzően Nagy-Ördög Lajos igyekezett megegyezni az önkormányzattal, de mivel ez nem sikerült a bírósághoz fordult jogorvoslatért, akik a javára hoztak ítéletet.

Bírósági ítélet született a kártérítési ügyben.

Fotó: Amnaj Khetsamtip / Forrás: Shutterstock

Nem értenek egyet a bíróság ítéletével

A nádasdladányi önkormányzat ugyanekkor nem ért egyet a bírósági ítélettel, éppen ezért az augusztus 14-én tartott rendkívüli zárt ülésen úgy határoztak, hogy fellebbeznek, mert úgy gondolják, hogy a bíróság az ítélet meghozatala során az önkormányzat érvei és bizonyítékai figyelmen kívül hagyásával döntött – derül ki a képviselő-testület határozatából.



