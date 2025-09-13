szeptember 13., szombat

Kártérítés

1 órája

Nem fogadta el az önkormányzat a bíróság ítéletét, fellebbezett

Címkék#ítélet#bíróság#fellebezés

A Székesfehérvári Járásbíróság ítéletet hozott egy kártérítési ügyben, melyben a feljelentő félnek adott igazat a nádasdladányi önkormányzattal szemben.

Feol.hu

Nagy-Ördög Lajos nádasdladányi lakos több mint két évvel ezelőtt a településen rollerezés közben esett el az önkormányzat által fenntartott útszakaszon, állítása szerint a nem megfelelő burkolat miatt. Szerencsére az esésben csak apróbb sérüléseket szenvedett, de ez a mobiltelefonjáról már nem mondható el, az működésképtelenné vált, amelyet egy telefonos szaküzletben állapítottak meg nem sokkal később. Ahogy azt is, hogy a telefon értéke nagyjából 130 ezer forint. Még a feljelentést megelőzően Nagy-Ördög Lajos igyekezett megegyezni az önkormányzattal, de mivel ez nem sikerült a bírósághoz fordult jogorvoslatért, akik a javára hoztak ítéletet. 

bíróság
Bírósági ítélet született a kártérítési ügyben.
Fotó: Amnaj Khetsamtip / Forrás:  Shutterstock

Nem értenek egyet a bíróság ítéletével

A nádasdladányi önkormányzat ugyanekkor nem ért egyet a bírósági ítélettel, éppen ezért az augusztus 14-én tartott rendkívüli zárt ülésen úgy határoztak, hogy fellebbeznek, mert úgy gondolják, hogy a bíróság az ítélet meghozatala során az önkormányzat érvei és bizonyítékai figyelmen kívül hagyásával döntött – derül ki a képviselő-testület határozatából. 


 

 

