szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A 700. ünnepi Hétvezér est Fehérváron

1 órája

Biró Szabolcs Maszkura verses-zenés koncertje

Címkék#koncert#Biró Szabolcs#maszkura tücsökraj#poétás zenész

Biró Szabolcs Maszkura poétás zenész volt a Fejér Szövetség közéleti és közművelődési sorozatának 7. centenáriumi vendége a 700. ünnepi Hétvezér esten, Székesfehérváron, a Királykút Emlékházban. Az előadó verses-zenés koncertje a Szeptember végén… címet viselte

V. Varga József

Biró Szabolcs Maszkura poétás zenész, a Maszkura és a Tücsökraj zenekar frontembere, a Dévai Nagy Kamilla által alapított Krónikás Zenede hajdani, erdélyi növendéke.

Biró Szabolcs Maszkura poétás zenész
Forrás: Facebook

Biró Szabolcs Marosvásárhelyen született, a középiskolában képzőművészetet, fafaragást tanult, majd pályakereső érdeklődésének köszönhetően jó időben zenére váltott. Zenekarával, a Maszkura és a Tücsökraj együttessel négy nagylemezük és három kisebb lemezük jelent meg. Koncerteznek, verses-zenés estek közreműködői. Saját dalokat is játszanak eklektikus hangzásban. Zenéjük folklórhatásokkal tűzdelt tánczene, de műsoraikban fellelhető a sanzon és a tangó világa is, ami örök.

Amint elmondta: „Biró Szabolcs Maszkuraként a költészet bő szoknyájába kapaszkodva, Poétás címre keresztelt önálló szóló estjeimmel, megzenésített verseket kívánok ápolni, és éltetni a magyar irodalomtörténet feledhetetlen költőinek papírra vetett gyöngyszemeiből válogatva. Célom, hogy a gondosan összegyűjtött remekműveket megismertessem a mai, modern kor emberével. Műsorom leginkább Ady Endre-, József Attila-, Petőfi Sándor-, Arany János-költeményeket szólaltat meg, dalok formájában.”

A Fejér Szövetség 701. Hétvezér estjén Éljünk és ne féljünk! címmel Rozgics Mária lapkiadó, szerkesztő tart előadást szeptember 23-án, kedden 18 órakor Székesfehérváron, a Királykút Emlékházban.

„Egy felmérés szerint napjainkban a fiatalok 75–80 százaléka alkalmatlan lenne a kötelező katonai szolgálatra, elsősorban a helytelen táplálék miatt. A gyógyszerfüggőség pedig emberek millióit mérgezi meg, amely ördögi kör, s csak erős akarattal lehetne kilépni belőle” – állítja Rozgics Mária, a Világ Magyarsága hetilap szerkesztője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu