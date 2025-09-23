Biró Szabolcs Maszkura verses-zenés koncertje

Biró Szabolcs Maszkura poétás zenész, a Maszkura és a Tücsökraj zenekar frontembere, a Dévai Nagy Kamilla által alapított Krónikás Zenede hajdani, erdélyi növendéke.

Biró Szabolcs Maszkura poétás zenész

Forrás: Facebook

Biró Szabolcs Marosvásárhelyen született, a középiskolában képzőművészetet, fafaragást tanult, majd pályakereső érdeklődésének köszönhetően jó időben zenére váltott. Zenekarával, a Maszkura és a Tücsökraj együttessel négy nagylemezük és három kisebb lemezük jelent meg. Koncerteznek, verses-zenés estek közreműködői. Saját dalokat is játszanak eklektikus hangzásban. Zenéjük folklórhatásokkal tűzdelt tánczene, de műsoraikban fellelhető a sanzon és a tangó világa is, ami örök.

Amint elmondta: „Biró Szabolcs Maszkuraként a költészet bő szoknyájába kapaszkodva, Poétás címre keresztelt önálló szóló estjeimmel, megzenésített verseket kívánok ápolni, és éltetni a magyar irodalomtörténet feledhetetlen költőinek papírra vetett gyöngyszemeiből válogatva. Célom, hogy a gondosan összegyűjtött remekműveket megismertessem a mai, modern kor emberével. Műsorom leginkább Ady Endre-, József Attila-, Petőfi Sándor-, Arany János-költeményeket szólaltat meg, dalok formájában.”

A Fejér Szövetség 701. Hétvezér estjén Éljünk és ne féljünk! címmel Rozgics Mária lapkiadó, szerkesztő tart előadást szeptember 23-án, kedden 18 órakor Székesfehérváron, a Királykút Emlékházban.