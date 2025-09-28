1 órája
Így lett a szalmabála Bicske legnagyobb "celebe" (galéria)
A hétvége több településen is a Szent Mihály-nap jegyében telt, és a hagyományőrző rendezvények sorából Bicske sem maradhatott ki. A város a régió egyik legszínesebb eseményével, a Szent Mihály-napi Sokadalommal várta a Piac térre a családokat, a legkisebbektől a legnagyobbakig. A szalmabála-installációkkal és mosolygós arcokkal teli helyszínen idén is gazdag programkínálat gondoskodott a tökéletes bicskei kavalkádról.
Traktoros felvonulás indította a napot Bicskén.
Fotó: Fehér Gábor
A nap stílusosan, reggel traktoros felvonulással indult, ami már önmagában is jelezte, hogy a bicskei Szent Mihály-napi Sokadalom hű marad agrárgyökereihez. A nap sztárja, sőt, abszolút "celebe" kétségkívül a szalma volt: a Piac tér telis-tele volt szalmabábukkal és látványos installációkkal. A szervezők rendhagyó módon még bálaszépségversenyt is hirdettek. Kiérkezésünkkor a legkisebbek épp önfeledten játszottak a friss szalmában, láthatóan élvezve a természetes játszótér minden percét.
Az egész napos rendezvényeken a helyi közösség apraja-nagyja bemutatkozott. Láthattuk az óvodások bájos produkcióit, a zeneiskolások tehetségét, a szenior örömtáncosok lendületét, valamint a Bicskei Mazsorett csoport látványos műsorát. A vetélkedők terén sem maradtunk adóssal: keresték Bicske legszebb konyhakertjét és legfinomabb lekvárját is. Emellett elismerték és díjazták a „Bicske, a virágzó város” kategória legkiemelkedőbb szereplőit is.
Szent Mihály-napi Sokadalom Bicskén: traktorok a főszerepbenFotók: Fehér Gábor
A bicskei sokadalom este se állt le
A délutáni színpadi programok is tartogattak meglepetéseket: fellépett a Liget Linde Dance, a Sramlikings, a Cukorborsó Zenekar és a Mayer Néptáncműhely, sőt, még Elvis Presley-t is megidézték a rock and roll rajongók nagy örömére. A gyermekeket mindeközben népi játszótér várta, ahol hagyományos játékokkal ismerkedhettek. A bicskei sokadalom aztán este csúcsosodott ki, amikor is a hangulat retro buliba csapott át. A sztárvendég Erox Martini volt, majd a napot a hagyományos Pásztortűz és egy fergeteges, hajnalig tartó DJ Turán és Goffa szabadtéri buli zárta.
Díjazottak
Bicske lekvárja: 1. Rácz-Csordás Dorisz, karamellás kajszibarack 2. Lődí Erika, szilva 3. Buko Borbála sárgabarack Különdíj: Laczkó Soma, körtelekvár
Bicske, a virágzó Város (egyéni): 1. Schulmanné Szabó Gabriella, Kutrik Jánosné 2. Benedek Imre 3. Pötördi Nikolett Különdíj: Szabó Gábor, Határvölgyi Istvánné
Bicske, a virágzó Város (intézmény): 1. Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum, 2. Pötördi Autószervíz Kft. 3. helyezett: Bicske Városi Óvoda
Legszebb konyhakertek (Közösségi kategória): 1. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodájának különböző csoportjai: Cica csoport, Kisvakond cs., Maci cs., Süni cs., Teknőc cs., 2. Bicske Városi Óvoda Ficánka és Pillangó csoportja ( Bicske Városi Óvoda) 3. Kapcsolat Központ Bölcsőde.
Mini kategória: 1. Kapás Edit
Normál kategória: 1. Kutrik Jánosné, Boros Gyuláné, 2. Kihári Istvánné 3. Szűcsné Horváth Edit Különdíj: Medvei Ida