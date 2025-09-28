Így lett a szalmabála Bicske legnagyobb "celebe" (galéria)

​A nap stílusosan, reggel traktoros felvonulással indult, ami már önmagában is jelezte, hogy a bicskei Szent Mihály-napi Sokadalom hű marad agrárgyökereihez. A nap sztárja, sőt, abszolút "celebe" kétségkívül a szalma volt: a Piac tér telis-tele volt szalmabábukkal és látványos installációkkal. A szervezők rendhagyó módon még bálaszépségversenyt is hirdettek. Kiérkezésünkkor a legkisebbek épp önfeledten játszottak a friss szalmában, láthatóan élvezve a természetes játszótér minden percét.

A bicskei nap sztárja a szalma volt: a gyerekek élvezték a természetes játszóteret.

Fotó: Fehér Gábor

​Az egész napos rendezvényeken a helyi közösség apraja-nagyja bemutatkozott. Láthattuk az óvodások bájos produkcióit, a zeneiskolások tehetségét, a szenior örömtáncosok lendületét, valamint a Bicskei Mazsorett csoport látványos műsorát. A vetélkedők terén sem maradtunk adóssal: keresték Bicske legszebb konyhakertjét és legfinomabb lekvárját is. Emellett elismerték és díjazták a „Bicske, a virágzó város” kategória legkiemelkedőbb szereplőit is.

