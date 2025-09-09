Óriási siker: Ezzel a trükkel csalogatták el a bicskeieket a kanapéról

Az első vetítések – a "Hogyan tudnék élni nélküled?" és a „Futni mentem” című romantikus vígjátékok – után újabb sikerfilmet is láthatott a közönség. Péntek este pedig a családok és párok örömére a „Lilo & Stitch” című családi filmet tűzték műsorra, mely tökéletesen illeszkedett a nyári piknik hangulatába. A Bicske Szíve Park megtelt nevetéssel és jókedvvel, bizonyítva, hogy a filmvetítés remek alkalom a kikapcsolódásra és a közös élmények gyűjtésére.

Ismét megtelt a Bicske Szíve Park érdeklődőkkel.

Forrás: Bálint Istvánné / Facebook

​Bálint Istvánné polgármester a közösségi médiában fejezte ki háláját az eseményeken részt vevőknek. „Köszönöm mindenkinek, hogy három alkalommal is együtt építettük Bicske közösségét!” – írta, hangsúlyozva a közösség erejét és az együtt töltött idő fontosságát.