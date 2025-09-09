szeptember 9., kedd

A nyár legédesebb programja

2 órája

Óriási siker: Ezzel a trükkel csalogatták el a bicskeieket a kanapéról

Címkék#sikertörténet#Hogyan tudnék élni nélküled#Futni ment#filmvetítés#Bicske#film

​A bicskei nyár egyik legnagyobb sikertörténete a Bicske Szíve Parkban megrendezett filmvetítések sorozata volt. Az események nem csupán szórakoztatást nyújtottak, de igazi közösségformáló erővel is bírtak, összehozva a bicskeiket és a környékbelieket.

Feol.hu

Péntek este pedig a családok és párok örömére a „Lilo & Stitch" című családi filmet tűzték műsorra, mely tökéletesen illeszkedett a nyári piknik hangulatába. A Bicske Szíve Park megtelt nevetéssel és jókedvvel, bizonyítva, hogy a filmvetítés remek alkalom a kikapcsolódásra és a közös élmények gyűjtésére.

A bicskei nyár egyik legnagyobb sikertörténete a Bicske Szíve Parkban megrendezett filmvetítések sorozata volt. Megtelt ismét a tér érdeklődő családokkal.
Ismét megtelt a Bicske Szíve Park érdeklődőkkel.
Forrás: Bálint Istvánné / Facebook

Bálint Istvánné polgármester a közösségi médiában fejezte ki háláját az eseményeken részt vevőknek. „Köszönöm mindenkinek, hogy három alkalommal is együtt építettük Bicske közösségét!” – írta, hangsúlyozva a közösség erejét és az együtt töltött idő fontosságát.

 

