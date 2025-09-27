Célegyenesben az építkezés

Aki Sárkeresztes felé veszi az irányt Székesfehérvár felől, az már láthatja az új bicikliutat a 81-es főút mentén bal oldalon. Az aszfaltozás már megtörtént, csak egy-egy, a szántóföldekhez vezető részen hiányzik még a burkolat, ugyanis ezek a részek gondosan ki lesznek alakítva úgy, hogy a 81-es főútról a földjeikre mezőgazdasági gépekkel lekanyarodóknak ne jelentsen akadályt a bicikliút.

Már csak a finomhangolás van hátra

A projekt része volt egy gyalogátkelőhely építése is a 81-es főút mentén álló buszmegállóhoz, ez már elkészült, valamint a jelzőlámpák is a helyükön vannak már, jóllehet, ezeket még be kell állítani majd. A projekt vége a hivatalos dátum szerint 2025. december 31., az eredeti tervek szerint a növénybeültetéseket október környékén fejezik be.