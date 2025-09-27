szeptember 27., szombat

Bicikliút

3 órája

Célegyenesben az építkezés

Címkék#munkálatok#kerékpárút#Sárkeresztes#bicikliút

Szépen haladnak a sárkeresztesi bicikliút építési munkálatai, a kerékpárút java része már elkészült, azonban a munka befejezéséig még van két-három hónap. A hátralévő időben már csak amolyan finomhangolást végeznek, hogy aztán minden flottul menjen.

Gombor Lili
Célegyenesben az építkezés

Forrás: Magyarépítők.hu

Aki Sárkeresztes felé veszi az irányt Székesfehérvár felől, az már láthatja az új bicikliutat a 81-es főút mentén bal oldalon. Az aszfaltozás már megtörtént, csak egy-egy, a szántóföldekhez vezető részen hiányzik még a burkolat, ugyanis ezek a részek gondosan ki lesznek alakítva úgy, hogy a 81-es főútról a földjeikre mezőgazdasági gépekkel lekanyarodóknak ne jelentsen akadályt a bicikliút.

Már csak a finomhangolás van hátra

A projekt része volt egy gyalogátkelőhely építése is a 81-es főút mentén álló buszmegállóhoz, ez már elkészült, valamint a jelzőlámpák is a helyükön vannak már, jóllehet, ezeket még be kell állítani majd. A projekt vége a hivatalos dátum szerint 2025. december 31., az eredeti tervek szerint a növénybeültetéseket október környékén fejezik be. 

 

