1 órája
Jelentős változásokkal kell szembesülnünk az orvosi beutalóknál
Idén októbertől jelentős változások lépnek életbe a járóbeteg-szakellátás és a laborvizsgálatok beutalási rendjében. Többek között érkezik az elektronikus beutalók világa – Fejérbe is. Íme a részletek!
A beteg az EgészségAblak alkalmazásban és az interneten is láthatja, mikor vehető igénybe az e-beutalóval történő vizsgálat. Az új szabályok minden kontroll beutalót érintenek
Korábban a szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz nem volt szükség új beutalóra, amennyiben a beteg ugyanahhoz a szakorvoshoz jelentkezett három hónapon belül. 2025 októberétől azonban új szabályok várhatók – ennek részletei jelentek meg a Magyar Közlöny 2025. évi 99. számának 288/2025. számú kormányrendeletében. Az októbertől érvényes szabályok szerint ugyanis minden, beutaló-köteles szakorvosi kontrollhoz új e-beutalót kell kiállítani, ha az orvosszakmai szempontból indokolt. Egyetlen kivételt képez, ha a visszarendeléssel érintett ellátás során nincs szükség közvetlen orvosi közreműködésre.
Laborvizsgálatok: indokolt?
A laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó szabályok is változnak. A kormányrendelet szerint az orvosnak a beutalás kiállítása előtt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) ellenőriznie kell, hogy a biztosított korábban részesült-e az adott vizsgálatban, és hogy az ismételt vizsgálat orvosszakmailag indokolt-e. Ez a lépés segít elkerülni a felesleges vizsgálatokat és csökkenti a túlvizsgálások számát.
Később is rögzíthető, de kötelező
Arról is rendelkezik a határozat, mi a teendő akkor, ha az EESZT átmenetileg nem elérhető, hiszen ekkor is kötelező lesz a beutaló elektronikus rögzítése: ekkor – áll a rendeletben - a papíralapú beutalót az orvos négy napon belül elektronikus formában is rögzíti, amint az EESZT működése helyreáll. A betegeket azonban inkább ez érdekli: az ellátás azonban természetesen az EESZT üzemzavar idején is igénybe vehető a papíralapú igazolás vagy az EgészségAblak mobilalkalmazásban bemutatott beutaló alapján.
Mint kiderül, az e-beutaló használatát a finanszírozás is ösztönzi: amennyiben ugyanis egy egészségügyi szolgáltató elmulasztja az elektronikus beutaló kiállítását, az adott ellátás után járó összegből 10 százalékot - de legfeljebb 1000 forintot - vonnak le. Ez a szabály vonatkozik mind a beutalót kiállító, mind az ellátást nyújtó szolgáltatóra. A beutalót kiállító orvosnak tájékoztatnia kell a beteget arról is, hogy a beutalóban szereplő ellátás egészségszakmai szempontból legkorábban milyen időpontban vehető igénybe.
Ellenőrizhető időpontfoglalás
A digitális időpontfoglaló rendszert használó egészségügyi szolgáltatók pedig az internetes felületen, valamint az EgészségAblak alkalmazásban is közzéteszik az e-beutalóval kapcsolatos információkat. Vagyis azok a kórházak és rendelők, ahol online lehet időpontot foglalni, az interneten és a mobilalkalmazásban is elérhetővé teszik, hogy a betegek pontosan megtudják, hogyan és mikor használhatják az e-beutalóikat, így nem kell külön telefonálni vagy személyesen érdeklődni.