Jelentős változásokkal kell szembesülnünk az orvosi beutalóknál

Korábban a szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz nem volt szükség új beutalóra, amennyiben a beteg ugyanahhoz a szakorvoshoz jelentkezett három hónapon belül. 2025 októberétől azonban új szabályok várhatók – ennek részletei jelentek meg a Magyar Közlöny 2025. évi 99. számának 288/2025. számú kormányrendeletében. Az októbertől érvényes szabályok szerint ugyanis minden, beutaló-köteles szakorvosi kontrollhoz új e-beutalót kell kiállítani, ha az orvosszakmai szempontból indokolt. Egyetlen kivételt képez, ha a visszarendeléssel érintett ellátás során nincs szükség közvetlen orvosi közreműködésre.

A beteg az EgészségAblak alkalmazásban és az interneten is láthatja, mikor vehető igénybe az e-beutalóval történő vizsgálat. Az új szabályok minden kontroll beutalót érintenek

Forrás: Shutterstock

Laborvizsgálatok: indokolt?

A laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó szabályok is változnak. A kormányrendelet szerint az orvosnak a beutalás kiállítása előtt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) ellenőriznie kell, hogy a biztosított korábban részesült-e az adott vizsgálatban, és hogy az ismételt vizsgálat orvosszakmailag indokolt-e. Ez a lépés segít elkerülni a felesleges vizsgálatokat és csökkenti a túlvizsgálások számát.

Később is rögzíthető, de kötelező

Arról is rendelkezik a határozat, mi a teendő akkor, ha az EESZT átmenetileg nem elérhető, hiszen ekkor is kötelező lesz a beutaló elektronikus rögzítése: ekkor – áll a rendeletben - a papíralapú beutalót az orvos négy napon belül elektronikus formában is rögzíti, amint az EESZT működése helyreáll. A betegeket azonban inkább ez érdekli: az ellátás azonban természetesen az EESZT üzemzavar idején is igénybe vehető a papíralapú igazolás vagy az EgészségAblak mobilalkalmazásban bemutatott beutaló alapján.

Mint kiderül, az e-beutaló használatát a finanszírozás is ösztönzi: amennyiben ugyanis egy egészségügyi szolgáltató elmulasztja az elektronikus beutaló kiállítását, az adott ellátás után járó összegből 10 százalékot - de legfeljebb 1000 forintot - vonnak le. Ez a szabály vonatkozik mind a beutalót kiállító, mind az ellátást nyújtó szolgáltatóra. A beutalót kiállító orvosnak tájékoztatnia kell a beteget arról is, hogy a beutalóban szereplő ellátás egészségszakmai szempontból legkorábban milyen időpontban vehető igénybe.