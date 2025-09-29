Beszélgetés Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténésszel

Podcast Stúdiónk vendége, Bokányi Zsolt beszélgetőtársa Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténész volt, akit idén a Magyar Művészeti Akadémia Illyés Gyula-díjjal tüntetett ki. Szóba került a díj jelentősége, az, hogy egy ilyen elismerés miként hat az alkotói és kutatói pályára, valamint István készülő verseskötete is. Bár elsősorban irodalomtörténészként ismerjük, az utóbbi időben a költészet felé fordult: verseiben az elmúlás, az ősz és a mindennapok lírai szépségei kapnak hangot, az élet apró pillanataiból merítve. Egy izgalmas beszélgetés a díjról, az irodalomról és az életről – közvetlen, emberi hangon.