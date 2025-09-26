Beszélgetés az Alba Regia Szimfonikus Zenekar következő évadáról

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar szeptember 26-án már bérleti előadást játszik. Ebben a podcastban ezúttal az egész előttük álló szezonról hallhatnak érdekes beszélgetést, amelynek résztvevői Dr. Cser Palkovics András polgármester, Ruff Tamás, a zenekar igazgatója és Dr. Szabó Balázs, a zenekar tanácsadója. Izgalmas, érdekes szezon kezdődik, hallgassák hát a zenekarról az ő sikereikért dolgozókat.