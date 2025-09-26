Feol podcast
1 órája
Beszélgetés az Alba Regia Szimfonikus Zenekar következő évadáról
Forrás: Silye Sándor
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar szeptember 26-án már bérleti előadást játszik. Ebben a podcastban ezúttal az egész előttük álló szezonról hallhatnak érdekes beszélgetést, amelynek résztvevői Dr. Cser Palkovics András polgármester, Ruff Tamás, a zenekar igazgatója és Dr. Szabó Balázs, a zenekar tanácsadója. Izgalmas, érdekes szezon kezdődik, hallgassák hát a zenekarról az ő sikereikért dolgozókat.
Feol podcast
- Csendes Ádám: Hosszútávon nem a motiváció tartja egyben az embert, hanem a fegyelem (videó)
- Céljuk a legjobb nyolcba kerülni – beszélgetés Dávid Miával és Laufer Gabriellával
- Sikeres idényen vannak túl a fogathajtók – beszélgetés Csuti Péterrel (videó)
- Jó pont alapítvány − Beszélgetés Gulyás Judittal és Patyi Gergővel
- Feol Podcast: Emlékeink a kövekben és falakban, beszélgetés Lakk Norbert helytörténésszel
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre