Beszélgetés az Alba Regia Szimfonikus Zenekar következő évadáról

Címkék#Dr Szabó Balázs#Dr Cser Palkovics András#Ruff Tamás#Alba Regia Szimfonikus Zenekar

Silye Sándor
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar szeptember 26-án már bérleti előadást játszik. Ebben a podcastban ezúttal az egész előttük álló szezonról hallhatnak érdekes beszélgetést, amelynek résztvevői Dr. Cser Palkovics András polgármester, Ruff Tamás, a zenekar igazgatója és Dr. Szabó Balázs, a zenekar tanácsadója. Izgalmas, érdekes szezon kezdődik, hallgassák hát a zenekarról az ő sikereikért dolgozókat.

 

