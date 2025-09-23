Tízezer forintos bérlakásprogram indult: így lehet jelentkezni

Még néhány napig pályázhatnak a fiatalok a Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program rendkívül kedvezményes bérlakásaira Fejér vármegyében – derül ki a program közleményéből. A lehetőség kifejezetten azoknak a 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiataloknak szól, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, jelenleg foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és rendszeres jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.

Havi 10 ezer forintért juthatnak bérlakáshoz a fiatalok. Fotó: MG Best For You / Forrás: Shutterstock

A Lépj! program 2025 januárjában indult, azzal a céllal, hogy biztonságos és megfizethető otthont nyújtson a gyermekvédelmi szakellátásból a felnőtt életbe lépő fiatalok számára. A kezdeményezés idén országosan száz bérlakás átadását vállalta, amelyek közül eddig negyvenegyre találtak bérlőt: húszan egyedül, tizenhatan párjukkal, öten pedig gyermekükkel költöztek be. A közlemény hangsúlyozza: a bérlők 62 százaléka több mint tíz évet töltött nevelőszülőknél vagy lakásotthonban, így a program valódi esélyt ad számukra az önálló, biztonságos életkezdésre. Az idei évben további hatvan bérlakás pályázatát hirdetik meg olyan településeken, amelyek jó munkaerőpiaci lehetőségekkel és megfelelő szolgáltatásokkal rendelkeznek – így a Székesfehérváron és Dunaújvárosban meghirdetett négy ingatlan is része ennek a támogatási körnek.

Bérlakások Fejér vármegyében

A most meghirdetett négy Fejér vármegyei ingatlan között garzonlakások és családosok számára is alkalmas otthonok szerepelnek - mind felújított állapotban és hosszú távú lakhatásra készen. A bérleti díj rendkívül kedvező: az első évben mindössze havi 10 ezer forint - tájékoztatta a feol.hu-t a Belügyminisztérium és az MR Közösségi Lakásalap közös kezdeményezéseként létrejött Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program. A pályázatokat idén szeptember 28-ig lehet benyújtani, a szükséges dokumentumok beadási határideje azonban későbbi: 2025. október 8-ig adhatók le, illetve pótolhatók. A részletes feltételek és a lakások bemutatása elérhető a program honlapján (itt).