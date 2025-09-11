szeptember 11., csütörtök

17 perce

Új ügyvezető a Pálhalmai Agrospeciál élén

Szeptember elsejétől új ügyvezető irányítja a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.-t.Az ünnepélyes bejelentésen Bényei Tamás, a cég új ügyvezetője, a munkatársak és a büntetés-végrehajtás országos vezetői is jelen voltak.

Feol.hu
Bényei Tamás alezredes irányítja a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.-t

Az eddigi ügyvezető, Cséri Zoltán dandártábornok csaknem négy évtizedes szolgálat után, saját kérésére vonult nyugdíj előtti rendelkezési állományba. Pályafutása alatt többek között a Pálhalmai Agrospeciál és a Bv. Holding Kft. vezetőjeként is jelentős szerepet játszott a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainak stabil működtetésében - számolt be társlapunk a duol.

Bényei Tamás több mint két évtizedes tapasztalata vezette az ügyvezetői posztra

Bényei Tamás alezredes 2000 óta dolgozik a büntetés-végrehajtás területén, ahol lépésről lépésre szerezte meg azt a vezetői és mezőgazdasági tapasztalatot, amely mostani kinevezéséhez vezetett.

További részletek ide kattintva a duol.hu cikkében.

