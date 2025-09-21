szeptember 21., vasárnap

Motiváció és döntéshozatal

5 órája

Beiskolázási roadshow a soponyai általános iskolában

Címkék#karrier#pályaorientációs#munka#hivatás

A pályaorientáció jelentősége napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az oktatásban, hiszen a munkaerőpiac dinamikus változásai és a technológiai fejlődés folyamatosan új kihívások elé állítják a diákokat.

V. Varga József

– Manapság nem gyakori, hogy a gyerekek a szüleik foglalkozását viszik tovább. Egyre több olyan szakma, hivatás jelenik meg, amiről a mai fiatalok nagyszülei, de még a szülei sem hallottak gyerekkorukban. Gyorsan változó világunkban már az sem jellemző, hogy a diákok egyetlen szakmát választanak, amely életük végéig meghatározó lesz számukra. Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség kulcsfontosságú a munka világában – hangsúlyozta lapunknak Hollósi Lászlóné Anikó, a soponyai Zichy János Általános Iskola igazgatója.

A pályaorientációs bemutatókon a 7. és 8. osztályosok vettek részt Fotó: 
Forrás: Az iskola

Az iskolai oktatásnak nemcsak a tudás átadására kell fókuszálnia, hanem a diákok személyes és szakmai fejlődésének támogatására is. Az általános és középiskolás korosztályokban a pályaorientáció célja, hogy a tanulók már korán megismerkedjenek a különböző szakmákkal, és felismerjék saját érdeklődési köreiket, képességeiket. A diákok esetében különösen fontos, hogy időben elkezdjék a pályaválasztási döntések előkészítését, hiszen ezen életszakaszban hozott döntéseik hosszú távon meghatározhatják karrierjüket és jövőbeli életüket.

Az iskolákban megszervezett pályaorientációs programok és napok lehetőséget biztosítanak a diákoknak arra, hogy találkozzanak különböző szakmák képviselőivel, részt vegyenek interaktív workshopokon, és gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek. Ezek az események nemcsak a döntéshozatalt segítik, hanem motivációt is nyújtanak a tanulásban és az önfejlesztésben.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum beiskolázási roadshowja elsőként a soponyai általános iskolába látogatott el, ahol a 7. és a 8. osztályos tanulók részére tartottak pályaorientációs bemutatót. A diákok Halász Tímea pályaorientációs szakember interaktív tájékoztató előadása után a gyakorlatban próbálták ki a szakmákat.

A Bugát Pál Technikumból Molnár Máté Ferenc oktató és diáksegítői környezetvédelmi vizsgálatokkal készültek. A Váci Mihály Technikum és Szakképző Intézetből a soponyai diákok számára játékos áramkör építési feladatot hozott Németh István oktató. A Deák Ferenc Technikum kitelepülésén a vendéglátás és a kereskedelem volt a főszerepben Orosz Diána oktató vezetésével.

Matus Szilvia oktató az Árpád Technikum és Szakképző Iskola szakmáit népszerűsítette, a diákok őszi díszletet varrhattak. A Jáky József Technikum

standján a tanulók az intézmény színes palettáját próbálhatták ki a rendészettől egészen az útépítésig.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
