Beiskolázási roadshow a soponyai általános iskolában

– Manapság nem gyakori, hogy a gyerekek a szüleik foglalkozását viszik tovább. Egyre több olyan szakma, hivatás jelenik meg, amiről a mai fiatalok nagyszülei, de még a szülei sem hallottak gyerekkorukban. Gyorsan változó világunkban már az sem jellemző, hogy a diákok egyetlen szakmát választanak, amely életük végéig meghatározó lesz számukra. Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség kulcsfontosságú a munka világában – hangsúlyozta lapunknak Hollósi Lászlóné Anikó, a soponyai Zichy János Általános Iskola igazgatója.

Az iskolai oktatásnak nemcsak a tudás átadására kell fókuszálnia, hanem a diákok személyes és szakmai fejlődésének támogatására is. Az általános és középiskolás korosztályokban a pályaorientáció célja, hogy a tanulók már korán megismerkedjenek a különböző szakmákkal, és felismerjék saját érdeklődési köreiket, képességeiket. A diákok esetében különösen fontos, hogy időben elkezdjék a pályaválasztási döntések előkészítését, hiszen ezen életszakaszban hozott döntéseik hosszú távon meghatározhatják karrierjüket és jövőbeli életüket.

Az iskolákban megszervezett pályaorientációs programok és napok lehetőséget biztosítanak a diákoknak arra, hogy találkozzanak különböző szakmák képviselőivel, részt vegyenek interaktív workshopokon, és gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek. Ezek az események nemcsak a döntéshozatalt segítik, hanem motivációt is nyújtanak a tanulásban és az önfejlesztésben.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum beiskolázási roadshowja elsőként a soponyai általános iskolába látogatott el, ahol a 7. és a 8. osztályos tanulók részére tartottak pályaorientációs bemutatót. A diákok Halász Tímea pályaorientációs szakember interaktív tájékoztató előadása után a gyakorlatban próbálták ki a szakmákat.

A Bugát Pál Technikumból Molnár Máté Ferenc oktató és diáksegítői környezetvédelmi vizsgálatokkal készültek. A Váci Mihály Technikum és Szakképző Intézetből a soponyai diákok számára játékos áramkör építési feladatot hozott Németh István oktató. A Deák Ferenc Technikum kitelepülésén a vendéglátás és a kereskedelem volt a főszerepben Orosz Diána oktató vezetésével.