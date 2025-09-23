Becenevén grillmester

Sötét füstben állt az udvar, de az izzó faszénre még így is került némi fa és kitudja még, hogy mi annak érdekében, hogy minél hamarabb elérje a férjem számára megfelelő izzási szintet. Idilli közös családi sütögetést terveztünk a hétvégére, kihasználva az utolsó igazi nyárias napokat. E helyett viszont a férjem (és édesapám) azon volt, hogy kiélje gyermeki ’gyújtogatós’ énjét és minél nagyobb tüzet csináljon a grillezőben. Én mindeközben tisztes távolságból a lépcsőről dirigáltam ölemben a két kutyával, hogy ezt nem így kell csinálni. Miután rájöttem, hogy minden kimondott szavam felesleges, hagytam, hogy kijátssza magát és végre a húsok is felkerültek a rácsra. Egy-kettő némileg túlpirult, de ennyi talán belefér...