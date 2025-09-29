szeptember 29., hétfő

Becenevek

41 perce

A legérdekesebb becenevek – Olvasóinkat kérdeztük

Olvasóinkat kérdeztük, hogyan becézik őket a családtagjaik, barátaik. Most összegyűjtöttük a legérdekesebb beceneveket, némelyiken még mi is meglepődtünk.

Feol.hu
A legérdekesebb becenevek – Olvasóinkat kérdeztük

Olvasóink válaszai

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Az emberek életében a becenevek mindig különleges jelentéssel bírnak. Nemrég feltettünk egy kérdést Facebookon: „Hogyan szólítanak téged a barátaid vagy a családod?”. A kérdésre jobbnál jobb válaszok érkeztek, a gyakoribb becenevektől kezdve, mint az anyu, a drágám, a Lacika vagy épp a Dorcsi. Voltak azonban nem mindennapi változatok is.

becenevek
Voltak nem mindennapi becenevek is.
Forrás: Facebook (Feol)

Becenevek, amiket mi sem hallottunk

A válaszok között akadtak egészen szokatlan becenevek is, olyanok, amiket még mi sem hallottunk korábban, ilyenek például a Tiririm, Legó, Csacs, Balláb, Morzsa, Tyeki, Dulszika vagy épp a Csumbika. Ezek a kreatív, néha mókás megszólítások különösen megragadták a figyelmünket, és jól mutatják, mennyi ötlet és egyediség rejlik a baráti és családi körökben

A becenevek nem csupán névhelyettesítők: erősítik a kapcsolatokat, kifejezik a közelséget és a szeretetet, de néha a humor is megjelenik bennük.

