A barátság ötven év múlva is megmaradt

Pintér József tanyáján került sor arra a bensőséges baráti összejövetelre, ahol régi szálakkal egymáshoz kötődő emberek találkoztak: volt határőrök, hozzátartozóik és a Fertődhöz tartozó, alig több mint száz lakost számláló Tőzeggyármajorban élők képviselői. Vendéglátójuk házigazdaként Pintér József gazdálkodó, volt határőr; a szintén helybeli Nagy József és a községben született Polyák István grafikus- és festőművész. A rendezvényen részt vett Kovács Péter, a nagyközség polgármestere.

Közös fotón is megörökítették a szabadbattyáni baráti találkozót

Fotó: Tóth Sándor

A hajdani őrsparancsnok, Kelemen Tibor nyugállományú alezredes és Rókáné Németh Mária szervező kíséretében érkezett vendégeket gazdag programmal várták a szabadbattyániak. Tetszésüket elnyerte a lovasok bemutatója, amely ráhangolódást is jelentett egyben a hosszabb lovaskocsikázásra, egészen a táci Gorsium Régészeti Parkig. A római város történetét bemutató kiállítás és romterülete betekintést engedett az ókori Pannónia historikus világába. Ezt követően Szabadbattyán nevezetességeivel ismerkedtek a baráti társaság tagjai. A falu központjában, a Csíkvár téren 2018-ban felavatott Történelmi emlékhelyről tervezője, Polyák István tartott bővebb tájékoztatót. Míg a Batthyány családról és szabadbattyáni kastélyukról ismertetést Nagy Józseftől kaptak, aki megmutatta a grófi birtok épségben fennmaradt borospincéjét is, melynek jelentős része családi örökségként került a tulajdonába.

Lovaskocsikon tettek látogatást Gorsiumba

Fotó: Tóth Sándor

A szabadbattyáni helyismertető séta a Szent Imre római katolikus templomban ért véget. Mayer László helyettes esperes, plébános betekintést adott a templom történetébe, majd bemutatta annak felújított belső terét, a Szent Imre oltárképtől az orgonáig.

Együtt avatták fel a tőzeggyármajori határőr emlékkövet

Forrás: Facebook/Tőzeggyármajor

A baráti látogatás a Pintér tanyán ért véget, ahol a közös asztalnál elfogyasztott ebéd közben nemcsak a régi történetek, de az előző és újbóli találkozásuk is szóba került. A szabadbattyániakat és tőzeggyármajoriakat júliustól a közösen állított határőr emlékkő is összeköti. Az emlékművet Pintér József elgondolása alapján Polyák István tervezte, míg a megvalósításában többen is részt vettek a határmenti településről. A folytatás sem marad el, kulturális kapcsolatukat bővítve képzőművészeti kiállítást rendeznek a helyi alkotókör műveiből Tőzeggyármajorban.