szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

21°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baráti találkozó

1 órája

A barátság ötven év múlva is megmaradt

Címkék#határőr#szabadbattyányi#tőzeggyármajori#alezredes

Összegyűltek az egykori tőzeggyármajori őrsön az 1970-es években katonai szolgálatot teljesítő határőrök. A baráti találkozónak Szabadbattyán volt a helyszíne.

Tóth Sándor
A barátság ötven év múlva is megmaradt

Lovaskocsikon tettek látogatást Gorsiumba

Fotó: Tóth Sándor

Pintér József tanyáján került sor arra a bensőséges baráti összejövetelre, ahol régi szálakkal egymáshoz kötődő emberek találkoztak: volt határőrök, hozzátartozóik és a Fertődhöz tartozó, alig több mint száz lakost számláló Tőzeggyármajorban élők képviselői. Vendéglátójuk házigazdaként Pintér József gazdálkodó, volt határőr; a szintén helybeli Nagy József és a községben született Polyák István grafikus- és festőművész. A rendezvényen részt vett Kovács Péter, a nagyközség polgármestere.

Közös fotón is megörökítették a szabadbattyáni baráti találkozót
Közös fotón is megörökítették a szabadbattyáni baráti találkozót
Fotó: Tóth Sándor

A hajdani őrsparancsnok, Kelemen Tibor nyugállományú alezredes és Rókáné Németh Mária szervező kíséretében érkezett vendégeket gazdag programmal várták a szabadbattyániak. Tetszésüket elnyerte a lovasok bemutatója, amely ráhangolódást is jelentett egyben a hosszabb lovaskocsikázásra, egészen a táci Gorsium Régészeti Parkig. A római város történetét bemutató kiállítás és romterülete betekintést engedett az ókori Pannónia historikus világába. Ezt követően Szabadbattyán nevezetességeivel ismerkedtek a baráti társaság tagjai. A falu központjában, a Csíkvár téren 2018-ban felavatott Történelmi emlékhelyről tervezője, Polyák István tartott bővebb tájékoztatót. Míg a Batthyány családról és szabadbattyáni kastélyukról ismertetést Nagy Józseftől kaptak, aki megmutatta a grófi birtok épségben fennmaradt borospincéjét is, melynek jelentős része családi örökségként került a tulajdonába. 

Lovaskocsikon tettek látogatást Gorsiumba
Fotó: Tóth Sándor

A szabadbattyáni helyismertető séta a Szent Imre római katolikus templomban ért véget. Mayer László helyettes esperes, plébános betekintést adott a templom történetébe, majd bemutatta annak felújított belső terét, a Szent Imre oltárképtől az orgonáig.

Együtt avatták fel a tőzeggyármajori határőr emlékkövet
Forrás: Facebook/Tőzeggyármajor

A baráti látogatás a Pintér tanyán ért véget, ahol a közös asztalnál elfogyasztott ebéd közben nemcsak a régi történetek, de az előző és újbóli találkozásuk is szóba került. A szabadbattyániakat és tőzeggyármajoriakat júliustól a közösen állított határőr emlékkő is összeköti. Az emlékművet Pintér József elgondolása alapján Polyák István tervezte, míg a megvalósításában többen is részt vettek a határmenti településről. A folytatás sem marad el, kulturális kapcsolatukat bővítve képzőművészeti kiállítást rendeznek a helyi alkotókör műveiből Tőzeggyármajorban.

Forrás: Facebook/Tőzeggyármajor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu